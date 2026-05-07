Rodrigo Saravia: “Somos el equipo más regular” tras la victoria ante Mixco

Municipal venció 2-0 al Deportivo Mixco en el Estadio Santo Domingo de Guzmán en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, en un encuentro que arrancó equilibrado en el primer tiempo pero que los capitalinos resolvieron con contundencia en la segunda mitad con goles de Rodrigo Saravia al minuto 51 y Pedro Altán al 74.

Tras el partido, Saravia fue uno de los más destacados y habló con orgullo sobre el nivel mostrado por su equipo a lo largo de la temporada. “Somos un grupo muy unido, en este equipo no hay egos, se vale soñar. En el último año hemos demostrado que somos el equipo más regular”, afirmó el mediocampista escarlata.

El partido tuvo un primer tiempo trabado y sin goles, con ambos equipos midiendo fuerzas sin encontrar claridad en el área rival. Municipal generó las ocasiones más peligrosas con disparos de César Calderón y Erik López que no encontraron destino. En la segunda mitad los Rojos salieron con mayor intensidad y al minuto 51 Saravia abrió el marcador con un remate que venció a Kevin Moscoso.

El propio mediocampista reconoció que pudo marcar antes. “Creo que me quedaron muchas oportunidades dentro del arco, lo hablé con el técnico en el primer tiempo que tenía muchas más oportunidades de marcar”, señaló. Para Saravia el gol tiene un sabor especial después de un de una temporada con altibajos. “Estoy contento, ha sido mucha constancia y mucho esfuerzo. Al principio no estaba jugando y ahora gracias a Dios se me ha dado más”, expresó el mediocampista.

La vuelta en El Trébol

Pese a la ventaja conseguida, Saravia fue claro en que la serie no está cerrada y que Municipal llegará al partido de vuelta del sábado con la misma mentalidad con la que ha afrontado toda la temporada. “En El Trébol hemos venido haciendo bien las cosas gracias a Dios, pero eso no significa que la serie esté cerrada. Mixco es un rival complicado que tiene jugadores interesantes”, advirtió.

Saravia cerró sus declaraciones con un mensaje cargado de ambición de cara al tramo final del torneo. “En este club siempre es permitido soñar. Estamos enfocados en el sábado, es un partido muy importante”, afirmó.

El partido de vuelta se disputará este sábado 9 de mayo en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal jugará como local con el apoyo de su afición. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez necesitarán ganar por tres goles o más para clasificarse directamente a la final, mientras que a Municipal le bastará con empatar para avanzar a la gran final donde buscará el título número 33 de su historia.