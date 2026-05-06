Municipal vence 2-0 en su visita a Mixco y toma ventaja para la vuelta en El Trébol

Municipal venció 2-0 al Deportivo Mixco en el Estadio Santo Domingo de Guzmán en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026, en un encuentro que arrancó equilibrado en el primer tiempo pero que los capitalinos resolvieron con contundencia en la segunda mitad con goles de Rodrigo Saravia al minuto 51 y Pedro Altán al 74. Municipal toma así una ventaja importante de cara al partido de vuelta del sábado en El Trébol.

El primer tiempo fue trabado y sin goles, con ambos equipos midiendo fuerzas y sin encontrar claridad en el área rival. Mixco tuvo algo de protagonismo en los primeros minutos pero Municipal fue el equipo que generó las ocasiones más peligrosas con disparos de César Calderón y Erik López que no encontraron destino. Al descanso el marcador seguía en ceros en un partido que esperaba resolverse en la segunda mitad.

La segunda mitad fue completamente diferente. Municipal salió con mayor intensidad y al minuto 51 Rodrigo Saravia abrió el marcador con un remate que venció a Kevin Moscoso para el 0-1. Mixco intentó reaccionar con varios cambios pero no encontró el camino al gol y al minuto 74 Pedro Altán aprovechó un error de Kenner Lemus en salida para recibir el pase de John Méndez y definir al segundo palo para el 0-2 definitivo que prácticamente sentencia la serie a favor de los Rojos.

Municipal llega favorito a la vuelta

Con el 2-0 como resultado, Municipal llega al partido de vuelta del sábado en El Trébol en una posición muy cómoda. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez necesitarán ganar por tres goles o más para clasificarse directamente a la final, o por dos para forzar la prórroga, una misión que se antoja muy complicada ante un Municipal que ha demostrado ser el equipo más sólido del Clausura 2026.

Mixco tendrá que hacer un partido histórico en El Trébol para remontar una desventaja que parece difícil de superar. Los Chicharroneros llegaron a las semifinales con la motivación de su remontada ante Cobán Imperial pero este miércoles no pudieron replicar esa actuación ante un Municipal que fue superior en los momentos decisivos del partido.

El partido de vuelta se disputará este sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, donde Municipal jugará como local con el apoyo de su afición y con la ventaja de dos goles que los coloca como claro favorito para avanzar a la gran final del Clausura 2026 y seguir en la búsqueda del título número 33 de su historia.