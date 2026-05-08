VIDEO: El autogol de José Pinto que le dio el empate a Xelajú ante Comunicaciones

El partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 entre Comunicaciones y Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso tuvo su momento más dramático al minuto 85. Con el marcador 2-1 a favor de los Cremas tras el penal convertido por Karel Espino al minuto 79, el defensor José Carlos Pinto intentó cortar un centro de Raúl Calderón pero terminó desviando el balón a su propia portería en lo que fue el gol más doloroso de la noche para Comunicaciones y que igualó la serie antes del partido de vuelta.

El autogol llegó en un momento en que Comunicaciones parecía encaminado a llevarse una ventaja importante para el partido de vuelta del domingo en Quetzaltenango. Los Cremas habían respondido al empate de Xelajú con el penal de Espino y se veían cerca de terminar la ida con el marcador a su favor, pero el desvío involuntario de Pinto cambió completamente el panorama de la serie en los últimos minutos del encuentro en el Cementos Progreso.

El partido tuvo un desarrollo intenso con cuatro goles en la segunda mitad. Omar Duarte abrió el marcador al 55 para los Cremas, Steven Cárdenas igualó al 68 para los Superchivos, Karel Espino puso el 2-1 al 79 de penal y el autogol de Pinto al 85 sentenció el 2-2 final en una noche que lo tuvo todo en el Estadio Cementos Progreso.

Con el global igualado 2-2, el criterio de desempate favorece a Xelajú MC por haber terminado como líder del Clausura 2026 con 39 puntos, lo que obliga a Comunicaciones a ganar el partido de vuelta del domingo a las 7:00 PM en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango para avanzar a la gran final del torneo. De lo contrario cualquier empate o derrota clasificaría a los Superchivos en lo que promete ser uno de los partidos más emocionantes de la liguilla: