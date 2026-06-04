Mundial 2026: FIFA revela las 18 canciones del álbum oficial de la Copa del Mundo

A pocos días de la inauguración del torneo, la FIFA presentó al grupo de artistas que participa en el álbum musical oficial del Mundial 2026, que reúne 18 temas y busca representar la diversidad, la energía y la magnitud de la competición.

“La FIFA ha reunido un elenco musical extraordinario, digno del mayor evento deportivo de la historia: ¡la Copa Mundial de la FIFA 2026! Desde superestrellas mundiales hasta talentos emergentes que están marcando el futuro de la música, el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta artistas de todos los continentes, idiomas y géneros en un proyecto diseñado para unir a los aficionados de todo el mundo a través del poder de la música y el fútbol”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta de Instagram.

Los temas comenzaron a publicarse el 20 de marzo del 2026 con “Lighter”, el primer sencillo del álbum, una colaboración que reúne el talento musical de Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), ganador del Grammy 2026 al Productor del Año, No Clásico.

“Lighter une a las tres naciones sede a través de un sonido común, que fusiona las raíces country de Jelly Roll con la influencia de la música regional mexicana de Carín León. El resultado es un tema que conecta géneros y refleja la energía cultural compartida de Norteamérica, así como la pasión mundial por el fútbol”, indica la FIFA en su página web.

A “Lighter” le siguieron otros cinco sencillos: “Por Ella”, de Los Ángeles Azules y Belinda; “Echo”, con Daddy Yankee y Shenseea; “Illuminate”, de Jessie Reyez y Elyanna; “Goals”, con LISA, Anitta y Rema; y “Game Time”, de Future y Tyla.

Ahora, la lista de 18 temas está completa. La FIFA reveló el listado oficial de las 18 canciones y de los 39 artistas que las interpretan:

“Goals” - LISA, Anitta y Rema

“Game Time” - Future y Tyla

“Illuminate” - Jessie Reyez y Elyanna

“Echo” - Daddy Yankee y Shenseea

“Por Ella” - Los Ángeles Azules y Belinda

“Three Nations” - 21 Savage, Natanael Cano y French Montana

“No Place Like Home” - Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

“In The Stars” (Remix) - The Rolling Stones

“Show Me” - Ayra Starr y Latto

“Mi México Lindo” - Alejandro Fernández

“Blessings” - Stormzy, Fridayy y Angel

“Energy” - Ava Max y BIA

“Lighter” - Jelly Roll, Carín León y Cirkut

“Siir Siir” - Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

“Partidazo” - Danny Ocean

“Champion” - IShowSpeed

“Love Always Win” - Shaggy, Cimafunk y Zema

“Dai Dai” - Shakira y Burna Boy

“Más que un puñado de canciones, el álbum es una plataforma para la colaboración artística internacional. Artistas de diferentes orígenes y tradiciones musicales muy diversas se han unido para crear una banda sonora que plasma la inigualable capacidad que tiene el fútbol para unir a las personas en todo el mundo. A lo largo de la competición irán apareciendo más colaboraciones y temas”, anunció la FIFA en su página oficial.

La entidad agrega que el disco refleja la naturaleza polifacética del fútbol, con estilos, ritmos y culturas que se entrelazan en armonía. Además, reúne a artistas de distintos continentes y géneros, seleccionados para reflejar la diversidad de las 48 selecciones participantes y de las comunidades globales que representan.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está disponible para descarga anticipada en todas las plataformas de difusión, aunque el lanzamiento oficial está previsto para este viernes 5 de junio.