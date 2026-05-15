¿Qué significa “Dai Dai”? El título de la canción oficial del Mundial 2026 de Shakira

Dai Dai está sonando en todo el mundo y contagiando la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en junio y julio próximos. ¿Pero qué significa el título de la canción de Shakira?

El tema de la cantante colombiana, coescrito junto al británico Ed Sheeran y en colaboración con el nigeriano Burna Boy, es el tema oficial del Mundial 2026 e incluye varios idiomas con los que busca representar la unión que logra el evento deportivo más importante del mundo.

El título Dai Dai está escrito en italiano y significa “Vamos, vamos”, una expresión muy utilizada en la vida cotidiana de Italia y que también puede interpretarse como “Dale, dale” o “Venga, venga”, pues expresa urgencia, motivación y entusiasmo.

Según medios internacionales, Dai Dai apuesta por mensajes de unidad, celebración y conexión global, con referencias al futbol como lenguaje universal.

A lo largo de la letra, la frase se repite en otros idiomas, por lo que se escuchan expresiones como “Ikō” (“vamos”, en japonés), “Allez” (“vamos”, en francés), “Let's go” (“vamos”, en inglés) y “Dale”, en español.

“Dale, no olvide’ lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabe”, dice la frase en castellano que incluye la canción.

En el tema, presentado oficialmente la noche del jueves 14 de mayo del 2026, Shakira y Burna Boy rinden homenaje a íconos del futbol mundial, como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Romario e Iniesta, entre otros.

Con Dai Dai, Shakira vuelve a hacer historia en un Mundial de Fútbol, luego de Waka Waka, en Sudáfrica 2010, considerada una de las canciones más icónicas en la historia de los Mundiales, y de La La La, que, aunque no fue el himno oficial, se popularizó durante el Mundial de Brasil 2014.