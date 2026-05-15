Shakira habla de su vínculo con los mundiales tras anuncio de la FIFA

Luego de que la FIFA anunciara su participación en el medio tiempo de la final del Mundial del 2026, Shakira expresó que siempre ha tenido “una conexión indudable con el fútbol y con los mundiales”.

La cantante colombiana actuará junto con la estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS durante el descanso de la final futbolística, que se celebrará el domingo 19 de julio del 2026.

“Ya este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad”, aseguró Shakira durante una entrevista con EFE.

Al ser consultada sobre si se considera embajadora de Latinoamérica en las copas del mundo, la colombiana afirmó que sí, ya que tiene una conexión “indudable” con el fútbol.

“Es un mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con La La La (Brasil 2014) y con Waka Waka (2010) ha sido extraordinario. Waka Waka es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical”, apuntó.

Shakira también formará parte de la banda sonora oficial del torneo, con su canción Dai Dai.

“Con Dai Dai tengo esa posibilidad también de aportar algo más, porque estamos donando el 100% de los beneficios a la causa benéfica del fondo de educación de la FIFA y de Global Citizen”, compartió la cantante colombiana.

En la final pasada del Mundial de Catar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura, antes del partido entre Argentina y Francia, y contó con artistas como el puertorriqueño Ozuna y el francés Gims.

En esta edición del 2026, Shakira, Madonna y BTS actuarán en el medio tiempo —por primera vez en la historia—, según anunció la FIFA.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir, a través de la productora con fines benéficos Global Citizen, a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.

Con información de EFE.