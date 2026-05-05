El tocado de Madonna en la Met Gala 2026: el performance de la Reina del Pop y el significado de su vestuario

Con un vestuario de la marca Saint Laurent, inspirado en la pintora surrealista Leonora Carrington, Madonna, conocida como la Reina del Pop, sorprendió a sus fanáticos durante su participación en la alfombra roja de la Met Gala 2026.

El vestuario la llevó a adentrarse en un performance escénico que llamó la atención, principalmente, por su tocado de copa alto, el cual evocaba un barco pirata.

Bajo la temática “Fashion Is Art” (La moda es arte), la Met Gala se celebró el pasado 4 de mayo, consolidándose como una de las noches más importantes de la industria de la moda. Figuras como Beyoncé, Sabrina Carpenter, Anne Hathaway y Bad Bunny estuvieron entre los destacados de la edición.

Una de las artistas que ha dado de qué hablar, sin duda, es Madonna, quien, según portales como Vogue México y Latinoamérica, presentó un vestuario que se sitúa entre “la moda, la escultura y el arte escénico”.

Su entrada a la gala fue catalogada por la revista como una “construcción escénica”, que requirió de al menos siete personas para desplegar todo su esplendor.

Con un vestido largo de columna y escote en V, que rememora la arquitectura gótica, deslumbró en tono negro; sin embargo, su tocado —un sombrero de copa— fue el principal elemento de su vestuario y de su performance, resalta Vogue.

El tocado, en forma de barco pirata, incluía mástil y velas, y era sostenido por un velo negro transparente que creaba un efecto dinámico que destacaba su presencia, según Vanity Fair.

Medios internacionales de moda destacan que su vestuario está inspirado en La tentación de San Antonio, de Leonora Carrington, obra en la que se presenta una figura femenina con un tocado de barco pirata y una serie de damiselas alrededor que sostienen parte de su vestuario, como ocurre con Madonna.

Words are useless to describe her face card & her way with fashion & art #madonna #metgala pic.twitter.com/d591W0r8LW — Malik (@malikambitiion) May 5, 2026

Dichos elementos fueron retomados por la artista al incluir a siete mujeres vestidas en tonos pastel, quienes sostienen el velo y generan un efecto de elevación del vestuario, resalta Vogue.

Otro elemento que se integra al vestuario de la Reina del Pop es un instrumento musical de viento, presente también en la pintura. Asimismo, llamó la atención la peluca castaña que utilizó, la cual le llegaba hasta la cintura.