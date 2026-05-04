Bad Bunny aparece envejecido en la Met Gala 2026: así fue su look

Decenas de celebridades han desfilado por la alfombra blanca de la Met Gala 2026, este lunes 4 de mayo del 2026, en Nueva York. Sin embargo, algunos artistas han sobresalido por su peculiar apariencia, como Bad Bunny, quien envejeció “53 años” para su look.

El evento, celebrado en el Museo Metropolitano de Arte, es considerado el más importante en el mundo de la moda, por lo que los artistas se esmeran por destacar.

El “Conejo Malo” sorprendió al aparecer “envejecido”, con el cabello y la barba totalmente blancos, arrugas en el rostro, apoyado en un bastón y subiendo las escaleras con supuesta dificultad física.

Su vestuario respondió al código de vestimenta dictado para la gala, cuyo tema era “La moda es arte”; por lo que vistió un traje negro con un enorme moño del mismo color en el cuello.

Como muchos otros invitados, el artista no se detuvo a hacer declaraciones a su paso por la alfombra blanca de la Met Gala; simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada.

“Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”, dijo el artista a La La Anthony, coanfitriona del evento, quien lo recibió y le preguntó cómo sigue superándose a sí mismo en la Met Gala.

La artista también le consultó cuánto tiempo le había tomado preparar su look, a lo que el puertorriqueño respondió con una broma: “Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien”.

La Met Gala 2026 comenzó este lunes 4 de mayo, a las 16 horas de Guatemala, y recibió a estrellas de la música, el cine, el deporte y otras celebridades. Es transmitida en directo por diferentes plataformas, como los canales de Vogue en YouTube y TikTok, y se prevé su clausura alrededor de la medianoche.