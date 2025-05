Met Gala 2025: Los 5 momentos más destacados de la velada

La alfombra de la Met Gala 2025 nos regaló escenas para recordar. En las primeras horas del evento, Rihanna dejó ver su embarazo incluso antes de poner un pie en la alfombra roja.

Sin embargo, la noche también ofreció otros momentos destacados, como el impresionante atuendo que lució Zendaya, el cual recibió críticas favorables. Aunque otras artistas como Sabrina Carpenter y Demi Moore destacaron por su vestimenta, Zendaya acaparó las miradas de propios y extraños.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue calificado como uno de los peores vestidos, según la prensa internacional.

Durante la velada, algunos atuendos fueron elogiados, mientras que otros fueron objeto de críticas por parte de medios internacionales y expertos en moda.

5 momentos memorables de la Met Gala 2025

1. Diana Ross y Zendaya, dos divas de blanco en la Met Gala

La cantante Diana Ross y la actriz Zendaya llegaron como dos divas vestidas de blanco al desfile de moda de la Met Gala este lunes, saludándose con admiración y causando furor.

Ross lució una espectacular capa blanca de varios metros, adornada con pedrería y bordes de plumas, igual que un sombrero de ala ancha. Completó su atuendo con un vestido ajustado, brillante, de tirantes y altas plataformas.

Acompañada de su hijo, Evan Ross, subió las escalinatas con algo de dificultad, pero se detuvo a sonreír ante las cámaras que gritaban para que se girara. Fue entonces cuando llegó Zendaya con un traje entallado de pantalón blanco, también con sombrero.

Las dos estrellas protagonizaron un momento entrañable cuando Zendaya se detuvo unos segundos detrás de la cola del vestido de Ross esperando su paso y la saludó efusivamente. La actriz Zoë Saldaña también se acercó a expresar su admiración hacia la cantante.

La cantante Diana Ross portó uno de los atuendos más sobresalientes de la Met Gala 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Zendaya posa para la prensa internacional luciendo un traje blanco alusivo a la temática de la Met Gala 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

2. El desacierto de Bad Bunny

Según la prensa internacional, el diseñador Marcelo Giacobbe opinó que el traje de Bad Bunny no fue del todo acertado, ya que algunos accesorios resultaban innecesarios:

“Personalmente no me gusta, demasiados elementos, pero sí me encanta cómo le quedan los lentes con el gorro. Los guantes están de más”, mencionó ante la prensa internacional.

Bad Bunny lució un atuendo que no fue del gusto de todos. (Foto Prensa Libre: Getty Images via AFP)

3. Rihanna revela su embarazo en la Met Gala

Rihanna ama hacer entradas triunfales en la Met Gala, y este lunes, de camino a la edición de este año, reveló que está embarazada de su tercer hijo con el rapero A$AP Rocky.

Su pareja, A$AP Rocky, copresidente del evento dedicado en 2025 al dandismo negro, confirmó la noticia a los periodistas que lo felicitaron en la alfombra azul del Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York.

“Gracias, gracias, gracias”, dijo el rapero. “Me alegro de que todo el mundo se alegre por nosotros, porque nosotros estamos muy felices”, expresó.

Rihanna dió a conocer su embarazo durante la velada. Su atuendo fue elogiado por algunos expertos en moda. (Foto Prensa Libre: EFE)

4. Los mejores vestidos de la alfombra roja

Entre las primeras en deslumbrar en estos “Óscar de la moda”, la actriz y compositora Teyana Taylor posó con un atuendo de detalles infinitos: bastón en mano, sombrero de plumas y un traje adornado con cadenas de plata sobre un chaleco entallado, todo ello bajo una impresionante capa resplandeciente de rosas.

Teyana Taylor posa en la alfombra roja de la Met Gala 2025 (Foto Prensa Libre: EFE)

También hizo su entrada la gran sacerdotisa del evento y directora de Vogue, Anna Wintour, al igual que algunos de los copresidentes de la edición 2025, como el actor Colman Domingo, cuya capa azul real con cuello blanco rindió homenaje al fallecido André Leon Talley, el primer director creativo afroamericano de Vogue.

Anna Wintour, editora de Vogue, en la Met Gala 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Junto a ellos, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con un impecable traje crema a juego con su boina y deslumbrantes diamantes, y el cantante Pharrell Williams, ahora diseñador en Louis Vuitton, con una chaqueta corta blanca con incrustaciones de perlas.

Al pie de la escalinata, se escuchó a un coro cantar la canción Ain’t No Mountain High Enough, popularizada por Marvin Gaye y Tammi Terrell, otro homenaje más a la cultura afrodescendiente omnipresente este año.

5. Dandismo negro: el protagonista de la Met Gala 2025

Cuando se anunció el tema en octubre pasado, Pharrell Williams, cuya marca patrocina la exposición del Instituto del Traje, subrayó la importancia de celebrar las culturas nacidas de la esclavitud, que aún marcan a la sociedad estadounidense.

“Somos los supervivientes de lo que quizá sean las peores pruebas jamás sufridas por un grupo de seres humanos, y no solo hemos sobrevivido, sino que hemos llevado la música, la cultura, la belleza y un lenguaje universal a través de un océano y cuatro siglos”, afirmó.

“Esto es lo que celebrará la Gala del Met: a nosotros, nuestro talento, nuestra historia, nuestra comida, nuestra resistencia y belleza, nuestro estilo y nuestra fuerza”, añadió.