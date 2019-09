Guía para un buen cambio de look

A veces nos sentimos indecisos cuando deseamos hacer cambios en nuestra imagen, pero estos pueden ser positivos si seguimos algunos consejos. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Todas las personas tenemos rasgos que nos diferencian de los demás, es decir, nuestra personalidad, aquello que nos distingue y nos hace únicos. Esta podemos proyectarla a través de nuestra imagen. La forma en que nos vemos, la impresión que damos, puede ser relevante para determinadas situaciones; de ahí, su importancia.

Lo primero que debemos hacer es adoptar prácticas de higiene par una buena presentación; luego, podemos fijarnos en aquellas cualidades que nos hacen tan especiales, para destacarlas en nuestro vestuario, peinado y otros elementos que usualmente aplicamos para vernos bien.

Para Brenda Sanchinelli, experta en imagen pública, la imagen que damos de nosotros mismos funciona como un estímulo que crea una percepción en las personas y, en consecuencia, enviamos un mensaje. Por lo tanto, para dar un mensaje acertado, la forma en cómo nos vemos no debe ser un tema que tomemos a la ligera ya que ‘todos queremos enviar mensajes positivos’, dice la experta.

Si deseamos denotar nuestro estilo, nuestros gustos y resaltar los atributos que nos diferencian de los demás, podemos hacerlo a través de nuestro atuendo, dice Jorge Saucedo, diseñador de modas. Para ello, es importante tomar en cuenta la ocasión y no perder de vista el código de vestimenta.

¡Cambio de look!

En ocasiones, buscamos hacer un cambio en nuestra imagen, incluso hemos sentido que lo necesitamos. Esto sucede con frecuencia cuando atravesamos cambios y comenzamos nuevas etapas de nuestras vidas, tenemos un nuevo trabajo, algún duelo o una nueva relación, dice Sanchinelli. Por lo que ‘necesitamos refrescar nuestra imagen para adecuarnos a estos cambios’, explica.

Y, aunque nos sintamos cómodos con la imagen que proyectamos y esta nos genera un resultado positivo, no cae mal salir de la zona de confort de vez en cuando. Refrescar nuestro look y reforzar nuestra personalidad también nos cae bien.

Pero ¿qué necesitamos para hacer este cambio?

‘Lo primero es la actitud, estar decididos y soltar las cosas para dar el siguiente paso’, expresa Mariel Saucedo, imagóloga. Una actitud positiva, una alta autoestima, tener seguridad en sus decisiones y estar bien emocionalmente, son factores que le permitirán realizar un buen cambio en su imagen.

Un cuerpo saludable también proyecta bienestar y belleza, así que Sanchinelli recomienda que cuide su condición física teniendo una dieta balanceada y haciendo ejercicio. ‘Este puede ser el inicio de un buen cambio de imagen. Un cuerpo saludable y tonificado luce mejor el vestuario y lo recomendable es comprar prendas versátiles y de calidad para enriquecer su guardarropa de acuerdo con la temporada’, explica.

Recuerde que la decisión de hacer un cambio en su imagen es muy importante, así que no debe tomarse a la ligera; debe estar bien pensada y planificada para no arrepentirse después. Otro consejo de las expertas es que sea un proceso, que los cambios sean poco a poco y no tan drásticos.

La imagóloga enfatiza que, para realizar estos cambios, es importante avocarse con expertos en la imagen de la persona, ya que tienen conocimientos profundos sobre colores, tipos de rostros, tipos de cuerpos, tipos de maquillaje y cortes de cabello. Esto le dará mayor certeza de un buen cambio.

Para asegurarse que le guste y, lo más importante, que se sienta cómodo, debe tener claro cuál es su personalidad y, de esta manera, no perder su esencia. ‘Dé a conocer su esencia con el experto. Esta persona le dirá qué cortes de cabello le convienen según su tipo de rostro, los colores que le sientan mejor, y el tipo de vestimenta según sus medidas’, explica la imagóloga Saucedo.

Si desea realizar cambios en su cabello, podría considerar la aplicación de tintes. No olvide que los cambios son paulatinos y no deben ser tan drásticos, así que, si es la primera vez, opte por colores sutiles. Que el cambio sea poco a poco para evitar el maltrato del cabello. ‘Existen aplicaciones móviles que le ayudan a prever estos cambios con una selfie’, agrega Sanchinelli.

De igual forma, el maquillaje es una opción para mejorar su imagen. Vea los colores que mejor le quedan, aquellos que están de moda y que sigan en la línea de su personalidad.

‘También puede hacer pequeños retoques con cirujanos plásticos y dermatólogos certificados, quienes pueden ayudarle a minimizar las arrugas y levantar un poco el mentón. El peeling es otra opción para darle frescura a su piel’, sugiere Sanchinelli.

Un cambio de imagen podría mejorar su autoestima si sigue estos consejos. Recuerde que los cambios deben ser paulatinos y no drásticos, para asegurarse de tener confianza en sí mismo. Además, es importante que se asesore con profesionales.

