Met Gala 2026 en Nueva York: horario, transmisión y detalles del evento

El evento más importante del mundo de la moda se celebra este lunes 4 de mayo en Nueva York: la Met Gala 2026. La actividad, que marca el tradicional primer lunes de mayo, comenzó al ritmo de "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston.

Con el Museo Metropolitano de Arte como escenario, el evento abrió con un grupo de cantantes y bailarines que interpretó "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston, antes de dar paso a la alfombra blanca.

Este año, el código de vestimenta tiene como tema “La moda es arte”, el cual marca el vestuario de artistas y celebridades que desfilan por la alfombra blanca, que además cuenta con la recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, así como maceteros de barro y setos en los laterales.

Beyoncé vuelve después de diez años para ser la anfitriona de la velada junto a Nicole Kidman y Venus Williams, quienes recibirán a otras celebridades e invitados especiales a lo largo de la tarde y la noche.

El evento reúne a unos 450 asistentes, entre estrellas, creativos y figuras destacadas del mundo de la moda, las artes, el deporte y la política. Entre las invitadas frecuentes se encuentran Blake Lively, Sarah Jessica Parker y Rihanna.

Organizado por la histórica editora de Vogue, Anna Wintour, y con Lauren Sánchez Bezos como principal patrocinadora, el evento benéfico se celebra cada año con el fin de recaudar fondos destinados a la preservación y exhibición de la historia de la moda a través del Costume Institute Benefit.

Chloé Malle, sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es "espectacular" y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

La Met Gala 2026 inició este lunes 4 de mayo a las 16 horas de Guatemala, y siguen varias horas de apariciones en las que, además de estrellas de la música, el cine o el deporte, destacan otras celebridades.

Es transmitido en directo por diferentes plataformas, como los canales de Vogue en YouTube y TikTok, y se prevé su clausura alrededor de la medianoche.