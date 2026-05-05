¿Quiere tener hijos?: la revelación del cantante colombiano Maluma durante la alfombra roja de la Met Gala 2026

El prestigioso evento anual de moda, la Met Gala, ha dado de qué hablar no solo por la moda, sino por las revelaciones hechas por los famosos. Una de ellas fue la de Maluma, quien habló sobre esta nueva etapa de su vida y su deseo de tener más hijos.

El pasado 4 de mayo se celebró en el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York la edición 2026 de la Met Gala, donde artistas como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Anne Hathaway, Katy Perry y Beyoncé fueron de los más destacados de la noche.

Sin embargo, el cantante colombiano Maluma llamó la atención del público debido a una revelación hecha durante la alfombra roja del evento, donde dijo que atraviesa un momento personal y profesional "muy feliz".

Aseguró que busca mantener una vida cotidiana alejada de las cámaras y los escenarios, y ser una persona “normal” y común.

Durante su paso por la alfombra roja, el intérprete de Borro Cassette destacó que le ha gustado poder llevar una vida más tranquila, que le permita ir al supermercado e incluso dejar a su hija en el colegio.

Tanto es su gusto por esta vida y su ilusión de ser padre que Maluma confesó a la prensa que estaría “practicando” con la finalidad de tener más hijos.

Maluma se convirtió en padre en el 2024 junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez. El cantante colombiano también reveló que vive en una isla pequeña, donde residen personas que describió como muy cool.

Como parte de sus declaraciones a los medios, Maluma indicó que el próximo 15 de mayo lanzará un nuevo álbum que nació desde el corazón.

Met Gala y Maluma

Una de las preguntas que le hicieron en la alfombra roja fue sobre su participación en la Met Gala, donde fue uno de los representantes de la comunidad latinoamericana, y destacó que espera que su presencia en el evento sea un ejemplo de dedicación.

Asimismo, recalcó que cada año disfruta más la experiencia y que los nervios disminuyen; en su cuarta participación, señaló que aún siente que está en un sueño.

El músico colombiano de reguetón Maluma posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

*Con información de Agencia EFE.