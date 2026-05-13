Mundial 2026: estos son los objetos prohibidos en los estadios del torneo

La FIFA estableció con claridad las reglas de acceso a los estadios del Mundial 2026 y publicó la lista oficial de objetos prohibidos que aplica para todos los recintos de México, Estados Unidos y Canadá.

El reglamento no es opcional ni una simple recomendación, ya que cualquier persona que porte artículos restringidos podrá ser impedida de ingresar al estadio, expulsada del recinto o incluso ver cancelado su boleto o acreditación. Con más de 100 partidos programados en 16 ciudades sede, la organización busca garantizar una experiencia segura para todos los asistentes desde el primer partido hasta la gran final del 19 de julio.

Entre las restricciones más importantes destaca la prohibición total de armas de cualquier tipo, objetos punzantes, tasers, gas pimienta y cualquier herramienta que pueda utilizarse como proyectil o para agredir a otros aficionados. La pirotecnia también está completamente vetada, incluyendo bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo, encendedores y cualquier material inflamable que pueda generar fuego o humo dentro de los estadios. La FIFA es especialmente estricta en este punto dado que la presencia de llamas o humo denso en un recinto con miles de personas puede complicar una evacuación y elevar significativamente los riesgos de seguridad.

Otro de los puntos que más afectará a los aficionados es la política de bolsas, que sigue los estándares de seguridad de Norteamérica. Solo se permitirá el ingreso con bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC que no excedan los 30x15x30 centímetros, además de una cartera pequeña opaca que no supere los 11x16.5 centímetros. Mochilas, bolsos grandes, bolsas para cámara y cualquier recipiente con compartimentos ocultos quedarán prohibidos, por lo que llevar una mochila normal puede ser suficiente para quedarse detenido en los filtros de seguridad antes de ingresar al partido.

Los cinco grupos de objetos prohibidos

Armas y objetos peligrosos Armas de fuego, municiones, objetos punzantes, navajas, tasers, gas pimienta, irritantes químicos, herramientas de trabajo, cascos y paraguas tipo golf.

Armas de fuego, municiones, objetos punzantes, navajas, tasers, gas pimienta, irritantes químicos, herramientas de trabajo, cascos y paraguas tipo golf. Pirotecnia e inflamables Bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo, encendedores, cerillos, gases comprimidos y cualquier material que pueda generar fuego o humo.

Bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo, encendedores, cerillos, gases comprimidos y cualquier material que pueda generar fuego o humo. Bolsas y equipaje no autorizado Mochilas, bolsos opacos grandes, bolsas para cámara y cojines con compartimentos. Solo se permiten bolsas transparentes de máximo 30x15x30 cm y carteras pequeñas de hasta 11x16.5 cm.

Mochilas, bolsos opacos grandes, bolsas para cámara y cojines con compartimentos. Solo se permiten bolsas transparentes de máximo 30x15x30 cm y carteras pequeñas de hasta 11x16.5 cm. Bebidas, botellas y comida del exterior Botellas, latas, termos, vasos con tapa, líquidos de más de 100 ml y bebidas alcohólicas traídas desde fuera del estadio. Solo se permiten alimentos y bebidas adquiridos dentro del recinto o productos médicos e infantiles debidamente justificados con certificado en inglés, español o francés.

Botellas, latas, termos, vasos con tapa, líquidos de más de 100 ml y bebidas alcohólicas traídas desde fuera del estadio. Solo se permiten alimentos y bebidas adquiridos dentro del recinto o productos médicos e infantiles debidamente justificados con certificado en inglés, español o francés. Drones y equipos de grabación Drones, cámaras profesionales de video, trípodes, selfie sticks, punteros láser, vuvuzelas, bocinas de aire, silbatos y altavoces. Solo se permiten cámaras compactas de lente fijo y smartphones.

Antes de salir rumbo a los estadios del Mundial 2026 lo más recomendable será revisar con detalle los artículos que se llevan para evitar contratiempos en los filtros de seguridad. El incumplimiento del código de conducta puede derivar no solo en la confiscación del artículo prohibido sino también en la expulsión del estadio o la cancelación definitiva del boleto, por lo que conocer las reglas con anticipación será fundamental para disfrutar plenamente de la experiencia mundialista.