Mundial 2026: cuándo se entregan las listas definitivas de las selecciones

A exactamente un mes del inicio del Mundial 2026, los 48 entrenadores clasificados afrontan uno de los trabajos más complicados de los últimos meses: definir los nombres de los jugadores que los acompañarán en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA estableció el martes 2 de junio como la fecha oficial en que se darán a conocer las listas definitivas de los 48 equipos participantes, aunque las selecciones tienen permitido revelar sus convocatorias antes de esa fecha.

El formato de convocatorias para el Mundial 2026 mantiene el esquema utilizado en Qatar 2022. Cada federación deberá entregar una lista provisional de entre 35 y 55 jugadores, cuatro de ellos porteros, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos que se entregarán a la FIFA antes del 2 de junio. En caso de lesión grave o enfermedad, se podrá realizar una sustitución de la lista definitiva por un jugador de la lista provisional hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección, mientras que un portero podrá ser reemplazado en cualquier momento de la fase final ante una lesión o enfermedad grave.

El período de cesión obligatoria de jugadores para el Mundial arrancará el 25 de mayo, el día después del último partido oficial con sus clubes, con excepciones para los jugadores que participen en finales de competiciones de clubes hasta el 30 de mayo, sujetas a la aprobación de la FIFA.

Curiosamente las dos primeras selecciones en revelar su lista de convocados fueron Bosnia-Herzegovina y la República Democrática del Congo, dos de los últimos equipos en clasificarse al torneo, quienes este 11 de mayo ya dieron a conocer sus 26 seleccionados para el Mundial 2026.

La evolución de las listas mundialistas

El número de jugadores permitidos por selección ha evolucionado a lo largo de la historia de la Copa del Mundo. Las listas arrancaron con 22 jugadores y se mantuvieron en esa cifra durante décadas hasta que en 2002 ascendieron a 23. El mayor salto llegó en Qatar 2022 cuando la FIFA amplió el cupo a 26 jugadores, decisión que se mantiene para el Mundial 2026 y que va de la mano con el aumento de sustituciones permitidas por partido, que pasaron de tres a cinco en esa misma edición.

Con el torneo a un mes de su inicio, las convocatorias de las principales selecciones comenzarán a conocerse en los próximos días. Algunas ya tienen dudas importantes por resolver debido a lesiones de última hora, como es el caso de España con Lamine Yamal y Nico Williams entre otros, mientras que otras como Argentina y Bosnia ya adelantaron sus elegidos.

El 2 de junio el mundo del fútbol conocerá oficialmente a los 1,248 futbolistas que representarán a sus países en el torneo más grande de la historia del fútbol mundial.