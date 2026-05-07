Conciertos de BTS en México tendrán operativo con más de mil policías, drones y binomios caninos

Este 7, 9 y 10 de mayo del 2026, la seguridad se ha reforzado en la Ciudad de México con motivo de los conciertos que ofrecerá la agrupación surcoreana BTS en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Arirang.

Los operativos de seguridad estarán activos de 20 a 2 horas e involucrarán a mil 186 agentes policiales, 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Además, otros 784 agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) también serán desplegados dentro y fuera del recinto para supervisar accesos, salidas, pasillos, estacionamientos, zonas de alimentos y gradas, con el fin de evitar que los asistentes ingresen objetos prohibidos o peligrosos.

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial tendrá presencia en el estadio y áreas aledañas para reforzar la seguridad de los asistentes, mientras que la Subsecretaría de Control de Tránsito buscará agilizar el ingreso y salida de los aficionados, para no obstruir la circulación vehicular.

Además, Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, binomios caninos especializados en detección de narcóticos, explosivos y enervantes, participarán en las revisiones preventivas.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a utilizar la aplicación móvil Mi Policía, la cual permitirá solicitar apoyo inmediato ante cualquier emergencia.

El Arirang Tour de BTS comenzó el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y continuará su recorrido por 23 países, incluidos América del Norte, Europa, Asia y América Latina.

Luego de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo del 2026 en México, la agrupación coreana se presentará en Estados Unidos, Madrid, Bélgica, Londres, Alemania y Francia, antes de volver a Norteamérica. El recorrido terminará en Latinoamérica, con presentaciones en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, en octubre del 2026.