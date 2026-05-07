BTS en México: el revuelo por su llegada, el encuentro con Claudia Sheinbaum y el posible regreso del grupo de K-pop

Desde la Ciudad de México, BTS se reunirá con sus seguidores mexicanos durante los conciertos programados para este 7, 9 y 10 de mayo, como parte de la gira con la que promociona su más reciente álbum, ARIRANG.

Previo a los conciertos, la banda integrada por Kim Nam-joon, conocido como RM; Kim Seok-jin (Jin); Jung Ho-seok (J-Hope); Min Yoon-gi (Suga); Jeon Jung-kook (Jungkook); Kim Tae-hyung (V), y Park Ji-min (Jimin) se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de México, donde compartieron mensajes de las ARMY y sus peticiones de nuevos conciertos.

La reunión concentró a miles de seguidores del septeto en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura y mostró la importancia de la agrupación. Uno de los momentos más destacados de la visita ocurrió cuando la boy band salió a uno de los balcones para saludar a sus fanáticos.

Uno de los integrantes se dirigió al público y expresó su agradecimiento por el cariño recibido. Además, señalaron que esperan con entusiasmo el inicio de los conciertos. Durante la conferencia de prensa denominada “La mañanera del pueblo”, celebrada este 7 de mayo, la mandataria destacó que se calculaba la asistencia de al menos 50 mil seguidores, conocidos como ARMY, en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura.

Claudia Sheinbaum brindó detalles de la reunión y destacó la sencillez de los integrantes de la banda surcoreana. También indicó que trasladó a los artistas la petición de sus seguidores mexicanos para ofrecer nuevos conciertos y aseguró que, al consultarlos, mostraron interés en regresar.

Meses atrás, en México se generó una serie de movimientos en redes sociales y espacios públicos para exigir claridad en la venta de boletos para los conciertos de la agrupación, ya que seguidores denunciaban que las entradas se agotaron en minutos y luego aparecieron en reventa a precios elevados.

Varios fans sostienen carteles y fotografías durante la visita de los integrantes del grupo surcoreano BTS. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ante ello, Sheinbaum propuso a la agrupación regresar a México, ya que, según la agencia EFE, en ese país viven aproximadamente cuatro millones de seguidores. La mandataria indicó que el regreso podría concretarse en el 2027, pues solicitó revisar la agenda del grupo para programar nuevas fechas en el país.

“Regresa BTS en el 2027 a México. Ya les vamos a dar las fechas”, destacó la Presidenta.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

El encuentro ocurrió después de que la mandataria enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar nuevas fechas de conciertos en México e incluso la posibilidad de que la banda saludara a seguidores que quedaron fuera de las presentaciones.

Pese a los más de 30 grados que se registraban en la Ciudad de México, destaca la agencia EFE, los fanáticos esperaron a la agrupación bajo el sol. Mientras tanto, la banda se prepara para presentarse en el Estadio GNP durante tres noches.