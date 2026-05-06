Bad Bunny en la Met Gala 2026: qué hay detrás de su look y las referencias a Johnny Pacheco

Una de las noches más importantes del mundo de la moda en Hollywood es, sin duda, la Met Gala, donde el cantante Bad Bunny sorprendió con una caracterización que seguía la temática Fashion Is Art (La moda es arte), elegida para la edición del 2026, y enviaba un mensaje sobre la belleza de envejecer.

Desde su debut en el 2023, Bad Bunny ha sorprendido en cada edición de la Met Gala. Este año, con pelo blanco, arrugas y una vestimenta que engalanaba su caracterización y le sumaba más de 50 años, el artista captó las miradas del público.

Su caracterización, concentrada en prótesis que lo hacían parecer una persona de la tercera edad, apoyada por un bastón y canas en la barba y la cabellera, rindió homenaje al músico legendario de la música latina Benito Antonio Martínez Ocasio, destaca Infobae.

Durante su paso por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, hizo homenaje al músico Johnny Pacheco, según medios internacionales.

Medios como Infobae resaltan que Bad Bunny se habría concentrado en representar el paso del tiempo desde la perspectiva del artista, elemento acompañado por un traje negro completo, diseñado por la marca Zara, según medios internacionales.

Vogue destaca que las prótesis utilizadas para caracterizar al Conejo Malo fueron realizadas por el artista Mike Marino, quien habría esculpido las arrugas del rostro del cantante.

Según Vanity Fair, el concepto de la caracterización se inspiró en la exposición del Met, cuya temática es el arte del vestuario y explora el cuerpo vestido desde el enfoque del arte corporal.

Su vestuario, que resaltó por sustituir la corbata tradicional por un lazo en el cuello, al estilo del vestido “Bustle”, destacó en la alfombra roja. Como parte de la explicación de su look, Infobae resalta que el artista habría hecho referencia al músico dominicano Johnny Pacheco.

Su vestuario, la caracterización de una edad avanzada y su estilo, destaca el medio, recuerdan a Pacheco, figura influyente de la música latina y ligada al surgimiento de la salsa como fenómeno internacional.

Este personaje, que impulsó los ritmos caribeños, ha sido una figura importante dentro de la industria musical latina, a la cual Bad Bunny hizo alusión en su caracterización, según Infobae.