Remake animado de One Piece: fecha de estreno, episodios y qué se sabe de la serie que llegará a Netflix

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Remake animado de One Piece: fecha de estreno, episodios y qué se sabe de la serie que llegará a Netflix

Uno de los mangas más populares de Eiichiro Oda llegará a Netflix con The One Piece, una adaptación animada de la saga East Blue. Esto es lo que se conoce sobre el estreno programado por la plataforma.

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Netflix estrenará la serie animada de The One Piece, un remake de el manga One Piece. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla YouTube / Netflix)

En una producción que utiliza tecnología para reimaginar las aventuras de Luffy, Netflix se inspira en la saga East Blue del manga original de Eiichiro Oda y anuncia el estreno de The One Piece.

Esta adaptación tendrá un estreno mundial con una primera temporada de siete episodios, que en conjunto durarán unos 300 minutos, destacó Netflix. La saga pirata llevará a Monkey D. Luffy a aventuras previas a encontrarse con su tripulación.

Con el estreno simultáneo de todos sus episodios, la serie será producida por el estudio WIT, en colaboración con Shueisha, Fuji Television Network y Toei Animation Co., y llegará a Netflix en febrero del 2027.

Para esta producción, Netflix destacó que The One Piece utilizará tecnología visual de vanguardia que le dará una nueva imagen a la historia, diferenciándose del manga.

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A través de Tudum, la plataforma destacó que la producción narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un aspirante a pirata.

The One Piece abordará los inicios del manga original desde la saga East Blue y presentará los primeros 50 capítulos del manga en siete episodios.

La serie animada fue anunciada después del éxito de la adaptación live action de Netflix, que espera una tercera temporada.

Netflix explicó que la saga East Blue introduce la historia de One Piece, donde se presenta por primera vez a Luffy, inspirado en convertirse en pirata y encontrar el anhelado tesoro One Piece.

Con esta nueva producción, destacó Infobae, Netflix busca crear una experiencia nueva, pero familiar, a través de las creaciones de Eiichiro Oda. El proyecto, anunciado por primera vez en el 2023, llegará a la plataforma cuatro años después.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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