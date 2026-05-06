“La odisea”, de Christopher Nolan: fecha de estreno, reparto, tráiler y de qué trata su nueva película

Figuras del cine como Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Tom Holland compartirán pantalla en el 2026 gracias al estreno de La odisea, dirigida por el reconocido cineasta Christopher Nolan, quien mantiene expectantes a sus seguidores con esta producción.

La cinta, que llegará en julio a la gran pantalla, presentará una adaptación del poema clásico de Homero, The Odyssey (La odisea), y seguirá el viaje de Odiseo luego de la guerra de Troya. El personaje enfrenta diversos retos en su intento por regresar a Ítaca y reunirse con su familia.

Odiseo será interpretado por Matt Damon en esta versión, en la que dará vida al rey de Ítaca, quien, tras consolidarse como héroe durante la guerra, emprende el viaje de regreso a casa para reclamar su trono.

Durante su retorno, Odiseo enfrenta criaturas mitológicas, mares peligrosos, dioses, sirenas e incluso fenómenos naturales que retrasan su llegada a casa. La película buscará presentar los 10 años que el guerrero tardó en regresar finalmente a Ítaca, destacó el portal GQ.

La película llegará a los cines el próximo 17 de julio y tratará de condensar los 10 años del relato sobre la lucha de Odiseo. En el primer tráiler, Nolan dejó ver el estilo que mantendrá la producción, con elementos de la mitología griega.

El adelanto mostró a actores como Robert Pattinson en el papel de Antínoo, quien busca tomar el control de Ítaca ante la ausencia de Odiseo y desposar a Penélope, personaje interpretado por Anne Hathaway.

Tom Holland dejará su traje de superhéroe para interpretar a Telémaco, hijo de Odiseo, a quien el tráiler mostró junto a Hathaway. La odisea se convertirá en la decimotercera película de Nolan como director, destacó Infobae, por lo que el cineasta buscará volver a los Óscar.

Para esta producción también se integrará un elenco destacado, cuyos integrantes grabaron en diversas locaciones de Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Marruecos. Otros actores que forman parte del elenco son: