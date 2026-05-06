De guiones de Friends a obras de arte: subastan objetos de Matthew Perry para apoyar la lucha contra la adicción

La organización de concientización sobre el consumo de sustancias, creada seis días después de la muerte del actor de la serie Friends, Matthew Perry, informó que realizará una subasta benéfica. Los fondos serán utilizados para programas de concientización y prevención del consumo de sustancias.

Para el evento se subastarán al menos 130 objetos del actor, entre ellos guiones de la serie Friends, premios recibidos por Perry, álbumes fotográficos e incluso elementos de la escenografía de la producción.

Recordado por su papel de Chandler Bing en Friends, las pertenencias del actor serán subastadas el próximo 5 de junio, en medio de un proceso judicial que ha condenado a tres de las cinco personas señaladas por su muerte.

La Matthew Perry Foundation promociona el evento, en el que destacan al menos 26 guiones de Friends, incluidos episodios como “The One Where Joey Speaks French” y “The One With Ross’s Tan”.

También se subastarán dos guiones donados por Warner Bros. que contienen las firmas de Matthew Perry y del resto del elenco de la serie.

Otro de los objetos favoritos del público es una réplica del marco amarillo colocado junto a la mirilla de la puerta del apartamento de Mónica y Rachel, destacó Infobae.

Entre los artículos también figuran una mesa de ping-pong personalizada con temática de Batman, el guion del episodio piloto de la serie —que conservaba el título original Six of One— y un premio del Sindicato de Actores de Cine, según The Guardian.

Declaraciones recopiladas por The Guardian de Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la fundación, resaltan la importancia que tenía para Matthew Perry la lucha contra la adicción desde la compasión y la ciencia. Asimismo, destacó que los fondos permitirán continuar los esfuerzos para combatir el estigma y facilitar el acceso a atención para personas con adicciones.

La subasta se realizará en Dallas, en la sala de exposiciones de Heritage Auctions, y también podrá seguirse en línea para los fanáticos interesados en adquirir alguno de los artículos del actor.

Los 130 lotes fueron publicados en la página oficial de Heritage Auctions como parte de la promoción de la subasta programada para el próximo mes.