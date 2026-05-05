Hijas de Beyoncé y Nicole Kidman debutan en la Met Gala pese a la prohibición de participación de menores de edad

La ceremonia de la Met Gala 2026 ha dado de qué hablar, desde el regreso de Beyoncé hasta el vestuario de Bad Bunny. Este evento de moda continúa en el panorama. Uno de los temas de conversación fue el debut de Blue Ivy y Sunday Rose en la gala, dado que ambas son menores de edad, lo que rompe una de las reglas del evento.

Las adolescentes, hijas de Beyoncé y Nicole Kidman, debutaron durante la celebración del pasado 4 de mayo, que tuvo como tema Fashion Is Art (La moda es arte), donde ambas presentaron conceptos interesantes.

Con tan solo 14 años, Blue Ivy, hija de Beyoncé, hizo su debut oficial en el esperado regreso de la cantante al evento, mientras que Sunday Rose, de 17 años e hija de Nicole Kidman, debutó junto a la actriz. Ambas forman parte del comité organizador de la edición del evento de moda en el 2026.

Desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, las adolescentes hicieron su aparición y rompieron la regla que establece que solo pueden asistir mayores de 18 años, debido a que en el evento se consumen bebidas alcohólicas.

Medios como Elle destacan que el ingreso de las menores puede deberse a que tanto Beyoncé como Nicole Kidman forman parte de la organización, además de que ambas, a su corta edad, son referentes de moda en Hollywood.

Blue Ivy optó por un vestido color crema de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga, con escote sin tirantes en forma de pico, falda amplia y cola.

El vestuario se complementó con una chaqueta abierta a juego, joyería de la marca Henry & Henry, tacones plateados y gafas oscuras.

Las figuras de la música estadounidense Jay-Z (izq.), Beyoncé (centro) y Blue Ivy (izq.) posan en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por su parte, Sunday Rose eligió un vestido de organza strapless de la marca Dior, en tonos palo rosa, con bordado de flores.

Aunque no han sido las únicas menores en participar en el evento de moda, sí son las primeras en romper la norma desde su oficialización en el 2018. Celebridades como Maddie Ziegler no pudieron participar por la restricción de edad, la cual organizadores destacaron ese año a The Hollywood Reporter al indicar que se trata de un evento no apto para menores de edad.