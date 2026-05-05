Beyoncé regresa a la Met Gala tras una década: así fue su vestuario y su papel en la edición 2026

Como vicepresidenta de la edición 2026, Beyoncé regresó a la alfombra roja de la Met Gala, a diez años de su última participación, luciendo un vestido diseñado por Olivier Rousteing.

Fue en el 2016 cuando Beyoncé hizo su última aparición en el evento de moda, año en el que la temática fue “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, donde destacó por su vestido de látex adornado con perlas de la firma Givenchy. Este año regresó con un vestido transparente, con abundante pedrería.

En las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, en la Ciudad de Nueva York, Beyoncé deslumbró el 4 de mayo, al llevar un vestido tipo esqueleto de diamantes de Balmain, en honor al tema Fashion Is Art (La moda es arte).

Luego de diez años de su última aparición en el evento, Beyoncé volvió a la Met Gala junto a su hija Blue Ivy, de 14 años; ambas lucieron acorde con el tema. Durante la transmisión, la artista destacó que optó por el diseñador Rousteing, quien le ha sido leal y ha creado varios de sus looks icónicos.

Medios como Vogue México y Latinoamérica destacan que el vestido, ajustado al cuerpo de Beyoncé, está elaborado con una malla en tono piel, junto con un esqueleto de diamantes.

Asimismo, su conjunto incluyó un abrigo de ópera con plumas que hacían contraste con el vestido, complementado con joyería acorde y una corona que simulaba el sol.

Durante la transmisión de Vogue, la artista destacó como surrealista regresar a la Met Gala, especialmente junto a su hija, y afirmó que le emocionaba vivir la experiencia a través de sus ojos.

En su pronunciamiento, la cantante también detalló que el tema de esta edición daba la oportunidad de celebrarlo a través del cuerpo, al mostrar las curvas y la delgadez, “celebrando lo que Dios te haya dado”.

La artista estadounidense Beyoncé posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos- (Foto Prensa Libre: EFE)

Este año, Beyoncé no solo regresó a la alfombra roja, sino también influyó en la organización del evento al formar parte de la copresidencia de la edición junto a Anna Wintour, Nicole Kidman y Venus Williams.

Su paso por la Met Gala recordó su trayectoria en el evento de moda, que inició en el 2008, cuando la temática fue Superhéroes: Moda y Fantasía, donde la artista eligió un vestido palo rosa de Armani Privé, recuerda Vanity Fair.