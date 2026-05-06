Meta activa IA en Instagram en España: analiza estructura ósea para detectar menores con edad falsa

Instagram cambia las reglas de uso de su red social en busca de proteger a los menores de edad. Una de las herramientas que implementará es un sistema de inteligencia artificial (IA) que ayudará a identificar la edad y características de los usuarios, con el objetivo de restringir el acceso a contenido no apto para menores de edad.

Esta herramienta, que por ahora se activó en España, busca identificar a usuarios menores de edad que intentan evadir la clasificación de contenidos al colocar una fecha de nacimiento superior a la real.

Ante la nueva herramienta de IA, Instagram implementará el análisis de la estructura ósea, así como de la altura del usuario, para determinar su edad.

Esta herramienta, que podría extenderse a la Unión Europea, fue anunciada por Meta. El sistema incorpora técnicas de análisis visual para determinar que los usuarios tengan más de 13 años, edad mínima estimada para ingresar a la red social.

Asimismo, destaca El País, Meta implementará tecnología que analizará, mediante IA, el contenido multimedia de las cuentas para buscar indicios sobre la edad de la persona.

Desde el análisis de la estructura ósea y de textos publicados por el usuario, hasta el tipo de interacciones, la herramienta podría determinar un rango de edad, lo que llevaría a la reclasificación o eliminación de cuentas, según determine la empresa.

Esta herramienta fue anunciada más de un mes después de la implementación de las cuentas para adolescentes y de la clasificación de contenidos para menores de edad, la cual restringe algunas opciones de interacción y contenido. Esa medida fue anunciada en abril pasado.

La empresa recalca que esta herramienta y sus técnicas no están relacionadas con el reconocimiento facial, ya que ese sistema dejó de utilizarse años atrás, según destaca El País.

Mientras Meta implementa estos nuevos sistemas, la Comisión Europea realiza una investigación en su contra, al señalar que la empresa no puede “identificar, evaluar y mitigar [...] los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios”.