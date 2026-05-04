Entre Star Wars y tecnología, jóvenes ganan en Word, Excel y PowerPoint en el MOS 2026

El Campeonato Mundial de Especialistas en Microsoft Office (MOS), presentado por Certiport, es una competencia global que pone a prueba las habilidades de estudiantes en Microsoft Office Word, Excel y PowerPoint. Tras competir en sus campeonatos nacionales, los estudiantes más destacados son invitados a representar a sus respectivos países en el Campeonato Mundial.

Los campeones nacionales en Guatemala se dieron a conocer el 4 de mayo, considerado el Día de Star Wars, y los personajes de esta película fueron los encargados de acompañar a los ganadores al escenario principal.

Esta celebración de los seguidores de Star Wars o la Guerra de las Galaxias se conmemora cada 4 de mayo, debido a que en este día del calendario se forma un juego interesante de palabras en inglés: May the 4th be with you. Se leería “fourth” (cuarto, en inglés, utilizado también para nombrar cualquier día número 4 del mes) y “force” (fuerza), que tienen una pronunciación bastante similar.

"Que la fuerza te acompañe" ("May the force be with you") fue pronunciada por primera vez en la película inaugural de la saga, Guerra de las galaxias, capítulo IV, estrenada en 1977.

Pero el cambio de la palabra “fuerza” por “cuatro” tiene su origen en la publicación, en 1979, de un mensaje dedicado a Margaret Thatcher. Ella ganó las elecciones para primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Un artículo publicado en la BBC recuerda que Thatcher asumió el cargo el 4 de mayo de 1979, y en esa fecha su partido publicó una nota en el diario inglés London Evening News, en la que celebró el inicio de su gobierno con la frase "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations" ("Que el 4 de mayo sea tu día, Maggie. Felicitaciones").

Aquel artículo, que al principio pasó desapercibido para los amantes del cine, se convirtió con el tiempo en un saludo emblemático y en el origen de diversas celebraciones en todo el mundo.

¿Quiénes son los campeones nacionales del MOS 2026?

El MOS es un proyecto con más de 12 años de trayectoria y sin fines de lucro, que busca impulsar a jóvenes guatemaltecos de 13 a 22 años a demostrar sus habilidades. Este año participaron 125 estudiantes.

En el evento se dieron a conocer los primeros 10 lugares de cada categoría. Los tres primeros pasaron al frente, y tanto el campeón nacional como el segundo lugar viajarán a Estados Unidos para la competencia mundial.

Brenda Nova, directora regional Multi Country en ETC Iberoamérica comenta que cada año la presencia de Guatemala destaca en el mundial, "hemos estado en los primeros lugares de la competencia mundial y estamos compitiendo con paísese asiáticos y otros que se preparan durante mucho tiempo y hemos estado en el top 10 del mundo y eso significa que estamos haciendo bien las cosas", refiere.

Por su parte, el estudiante Douglas Villeda Reyna, uno de los ganadores en la categoría de Excel explica que no se esperaba este resultado, "felicito a todos los competidores porque en la mundial todos son ganadores por el hecho de estar aquí, todos nos esforzamos y además de competir también es un tiempo para divertirse", explica, mientras comparte que en el viaje se incluye un paseo a Disney . Heidy Cotto, catedrática de computación de Nuevo Amanecer. comparte que tiene nueve años de impartir el curso y su mayor deseo es que los alumnos se preparen para su futuro a través de la tecnología.

El profesor Byron Ramírez, del colegio Stella Maris, del Puerto de San José, Escuintla comparte que salieron en la madrugada del 4 de mayo para participar en este evento. Es la primera vez que le colegio tiene un primer lugar, con la alumna María José Alvarado, de 4.º Bachillerato quien es la campeona nacional en Word 2026.

Adalid Bruno, gerente regional para América Latina en Certiport, comenta que todos necesitan conocer habilidades tecnológicas en el diario vivir, "con estas bases (de la competencia) aprender lo que sigue va a ser más fácil", agrega. Invita a los estudiantes a seguirse preparando cada día. El profesional comparte que su interés en la tecnología se dio desde muy joven, "soy ingeniero en electrónica y me regañaban porque armaba y desarmaba los aparatos, después tuve la oportunidad de ser profesor y pasar mis conocimientos y descubría que la única diferencias entre mis alumnos y yo es que aprendí un poco antes ciertos conocimientos que se compartían en el salón de clases", recuerda.

Excel

1er. lugar-Douglas Villeda Reyna, 16 años, 4.º Bachillerato, Nuevo Amanecer

2o. lugar-Andrea de Mata, 17 años, 4.º Bachillerato, Liceo Javier

PowerPoint

1er. lugar-Tomás González, 15 años, 3.º Básico, Colegio El Valle

2o. lugar-Santiago Dardón, 15 años, 4.º Bachillerato, Colegio Suizo, Quetzaltenango

Word

1er. lugar-María José Alvarado, 16 años, 4.º Bachillerato, Colegio Stella Maris, Escuintla

2o. lugar-Ian Galindo, 15 años, 3.º Básico, Colegio San José de los Infantes

Una imagen de los primeros y segundos lugares en el MOS 2026. Andrea de Mata, Douglas Villeda, Santiago Dardón, Tomás Gonzalez, María José Alvarado e ian Galindo. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

¿Cuándo competirán los guatemaltecos?

Los mejores estudiantes son invitados a representar a sus respectivos países, y en el evento cada estudiante compite por el título de campeón mundial en su categoría.

El MOS 2026 se celebrará del 26 al 29 de julio de 2026 en Anaheim, California. El primer lugar en cualquiera de los tres programas recibirá US$8 mil, además de trofeo, medalla y certificado.

El segundo lugar recibirá US$4 mil, medalla y certificado; mientras que el tercero obtendrá US$2 mil, medalla y certificado.