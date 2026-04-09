Instagram ajusta cuentas de adolescentes y clasificará contenidos para menores de 13 años

Una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, Instagram, aplicará de forma permanente restricciones de contenido sensible a todas las cuentas de menores de edad a partir de este jueves.

Meta informó que limitará el acceso a contenidos sensibles y solo ofrecerá material adecuado para menores de 13 años en Instagram. Según la empresa, estas restricciones se aplicarán a usuarios de entre 14 y 16 años, e incluso a cuentas sometidas a supervisión parental obligatoria.

El contenido que los menores podrán visualizar en la red social está inspirado en las clasificaciones utilizadas por la industria cinematográfica (Motion Picture Association), con lo cual se busca regular el tipo de material al que acceden los adolescentes.

Según una nota de Meta, la compañía se inspiró en las directrices de la MPA, así como en comentarios de padres, por lo que dichas restricciones se aplicarán por defecto a las cuentas de adolescentes, para que solo vean contenido similar al de una película apropiada para su edad.

Esta configuración impedirá que los menores de 16 años accedan a imágenes relacionadas con accidentes, contenido gore, material que incentive actos riesgosos u ofensivos y productos no adecuados para su edad.

Con ello, Instagram eleva sus políticas de contenido para adolescentes y facilita el acompañamiento en el uso seguro del entorno digital, según destacó Hélène Verbrugghe, de Asuntos Públicos de Meta.

Estas medidas, que se implementarán desde este jueves, se aplicarán en las cuentas de menores en el contenido que ven en historias, videos, búsquedas, comentarios y recomendaciones.

Según Verbrugghe, estas medidas mantienen contenido clasificado por un grupo de padres y estarán controladas por una inteligencia artificial entrenada. Asimismo, se habilitarán espacios para que los padres reporten y recomienden cambios que podrán aplicarse progresivamente.

Las medidas parentales también permitirán a los padres monitorear los intereses de sus hijos y contarán con un sistema de alerta en caso de que el menor intente acceder a contenido restringido. También permitirá limitar el uso diario, al bloquear la red social de las 22 a las 7 horas del día siguiente.

Esto, según Instagram, refuerza políticas vigentes que ocultan o prohíben la recomendación de contenido sexualmente sugerente, imágenes gráficas o perturbadoras y material para adultos, como la venta de tabaco o alcohol a menores.

Asimismo, Meta destacó que se establecerán los siguientes criterios: