Ed Sheeran revela problema de salud a días de su gira por Latinoamérica

El cantante británico Ed Sheeran, de 35 años, reveló que desde hace un mes fue diagnosticado con la enfermedad conocida como culebrilla o herpes zóster, la cual le ha provocado malestar.

“He tenido culebrilla durante el último mes. No se lo desearía a nadie, pero ya estoy en recuperación”, publicó el artista en su cuenta de Instagram.

La culebrilla o herpes zóster es una infección vírica que produce una dolorosa erupción cutánea, entre otros síntomas, y está causada por el mismo virus que provoca la varicela.

En la publicación también contó que se rapó la cabeza como símbolo de un nuevo comienzo personal. “Hay muchos nuevos inicios en mi vida en este momento. Me encanta. Estoy pensando en mantenerlo así”, aseguró.

En medio del diagnóstico y los procesos que comienza, el artista también expresó su emoción por retomar su gira Loop Tour, que pasará por Latinoamérica, incluida Guatemala, durante mayo.

“Tan emocionado de volver y tocar para ustedes allí, algunos de mis países y ciudades favoritas para dar conciertos. Ha pasado demasiado tiempo”, dijo en la publicación.

A partir del 9 de mayo, Sheeran se presentará en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú y Ecuador. El 27 de mayo llegará a Guatemala y luego continuará en Costa Rica, para seguir después en varias ciudades de Estados Unidos.

En su publicación de Instagram, el artista también mencionó varios sucesos recientes en su vida para actualizar a sus seguidores, desde lo más complejo, como su estado de salud, hasta lo más simple, como que vio la temporada 4 de Stranger Things y que leyó el libro Demon Copperhead, el cual le pareció “brillante”.