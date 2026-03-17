Jelly Roll y Carín León lanzarán “Lighter”, sencillo del álbum oficial del Mundial 2026

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Jelly Roll y Carín León lanzarán “Lighter”, sencillo del álbum oficial del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 prepara un álbum oficial que une música y fútbol. El primer sencillo estará a cargo de Jelly Roll y Carín León.

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El cantante mexicano Carin León será parte del primer sencillo del Mundial FIFA 2026 junto a Jelli Roll. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante mexicano Carin León será parte del primer sencillo del Mundial FIFA 2026 junto a Jelli Roll. (Foto Prensa Libre: EFE)

Billboard ha destacado que esta es una de las mayores colaboraciones hasta la fecha en la fusión de música y fútbol en un álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer sencillo del disco será una colaboración entre Jelly Roll y Carín León.

Esta noticia fue confirmada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó en redes sociales que “estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”.

El primer sencillo del álbum es “Lighter”, una canción de rock con tintes country del artista de Tennessee y el cantante mexicano, que estará disponible el viernes 20 de marzo. La canción fue producida por Cirkut.

León comenzó su carrera desde muy joven, impulsado por su afinidad con la música. El nombre real del cantante es Óscar Armando Díaz de León. Es conocido artísticamente como Carín León y ha popularizado temas como La boda del huitlacoche y Que vuelvas.

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De acuerdo con la agencia EFE, el artista sigue ampliando su presencia en escenarios internacionales y recientemente colaboró con Bon Jovi en una versión bilingüe del tema We Made It Look Easy (Hicimos que pareciera fácil), en la cual aporta versos en español con su estilo característico.

Ahora participará junto a Jelly Roll, una estrella de la música country nominada al Grammy, conocida por sus éxitos Need a Favor, Son of a Sinner y I Am Not Okay.

“Es innovadora y marca el tono para todo lo que está por venir”, aseguró Infantino sobre la canción en el video promocional. "Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que celebrará nuestro deporte rey. ¡No te lo pierdas!", agregó el presidente de la FIFA.

Además, la canción “reúne a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo, que conecta fronteras y géneros mientras refleja la energía cultural compartida de América del Norte y la pasión global por el juego”, según un comunicado oficial.

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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