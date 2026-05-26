Copa Mundial de la FIFA 2026: la reacción de la niña bailarina invitada por Shakira para participar en el show de cierre

Con una coreografía que llamó la atención en las redes sociales, la bailarina Eseniia Mikheeva, de 10 años, fue invitada por la cantante colombiana Shakira para integrarse a ella y a otros bailarines en el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira, quien se ha convertido en un ícono de los himnos mundialistas y ha destacado por éxitos como Waka Waka y La, la, la, fue elegida para interpretar la canción oficial del Mundial 2026, donde presentó Dai Dai junto al cantante Burna Boy.

Luego de lanzar la canción, la artista invitó a bailarines a presentar sus mejores coreografías interpretando el himno de esta edición. Ella elegiría a quienes podrían participar en el espectáculo de cierre. Uno de los primeros invitados fue el grupo ugandés Ghetto Kids, que participa en el video oficial.

La canción, que ya comenzó a ganar fuerza en redes sociales por su ritmo, el cual mezcla afrobeats, dance-pop y reguetón, también busca recaudar fondos destinados a ayuda social para niños. La tendencia, que ha llamado la atención de bailarines de todo el mundo, puso en el foco de la colombiana a la bailarina Eseniia Mikheeva.

La niña, de tan solo 10 años y con más de un millón de seguidores, presentó una coreografía para el tema Dai Dai, lo que rápidamente la volvió viral en redes sociales y llamó la atención de Shakira. Luego de esto, destacó People, la colombiana se contactó con los padres de la bailarina para notificarles que era una de las elegidas para participar en el espectáculo de cierre.

Sus padres fueron los encargados de darle la noticia a través de una historia de Instagram de la colombiana, donde invitó a la bailarina. Al verlo, la pequeña saltó, gritó de emoción y celebró haber logrado llegar hasta la artista.

“Un gran agradecimiento a Shakira por elegir a Eseniia Mikheeva para actuar. Es un honor increíble, un sueño hecho realidad y un momento que nunca olvidaremos”, dice la descripción del video.

Asimismo, agradecieron a los internautas que hicieron posible llegar a Shakira a través de menciones y “me gusta”.

“Dai Dai”, la canción del Mundial

La canción, compuesta por la cantante colombiana y el británico Ed Sheeran, se convirtió en el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se presentará el próximo 19 de julio en el cierre del Mundial.

La canción será interpretada por Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy para celebrar esta edición del Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa Mundial del 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la edición más grande organizada por la FIFA, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unido.