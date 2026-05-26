Ed Sheeran en Guatemala: parqueos, accesos, artista invitado y recomendaciones para asistir al “Loop Tour” 2026

En su primera visita al país, Ed Sheeran llegará con su gira Loop Tour, en la que presentará su más reciente sencillo, Play, además de interpretar algunos de sus mayores éxitos, como “Thinking Out Loud” y “Perfect”. El cantante se presentará en Guatemala el 27 de mayo del 2026, y previo al concierto se emitieron recomendaciones para los asistentes.

El estadio Cementos Progreso será el recinto donde el artista británico se reunirá con sus seguidores guatemaltecos, en una experiencia renovada con nuevo set y diseño. Serán unos 17 mil fanáticos —según el aforo del recinto— los que presenciarán el primer concierto de Ed Sheeran en el país.

Guatemala será el primer país de Centroamérica en recibir el espectáculo, que mostrará una nueva faceta del cantante, con una experiencia en vivo renovada y escenografía inédita. Para disfrutar del concierto, ASA Promotions brindó una serie de recomendaciones a los asistentes.

Además de informar sobre ingresos al parque y al recinto, la productora reveló que el artista Pardo Pardo será el encargado de abrir el concierto del británico, quien se presentará a las 20 horas.

Setlist del concierto

El cantante británico ha llevado a Europa su gira mundial. El pasado 13 de enero reveló las canciones de su discografía que planea interpretar durante el Loop Tour, donde integra temas de su más reciente álbum, Play, así como éxitos de otras producciones.

Billboard destacó un listado de posibles canciones que se presentarán en los conciertos de Ed Sheeran, entre ellas:

“You Need Me, I Don’t Need You”, del álbum + (2011)

“Sapphire”, del álbum Play (2025)

“Castle on the Hill”, del álbum ÷ (2017)

“The A Team”, del álbum + (2011)

“Shivers”, del álbum = (2021)

“Don’t”, del álbum x (2014)

“Give Me Love”, del álbum + (2011)

“Galway Girl”, del álbum ÷ (2017)

“I Don’t Care”, del álbum No. 6 Collaborations Project (2019)

“Peru”, del álbum = (2021)

“Beautiful People”, del álbum No. 6 Collaborations Project (2019)

“Old Phone”, del álbum Play (2025)

“Celestial”, del álbum Pokémon Scarlet and Violet Soundtrack (2022)

“Camera”, del álbum Play (2025)

“Photograph”, del álbum x (2014)

“Thinking Out Loud”, del álbum x (2014)

“Perfect”, del álbum ÷ (2017)

“Symmetry”, del álbum Play (2025)

“Bloodstream”, del álbum x (2014)

“Afterglow”, del álbum = (Tour Edition) (2022)

“Shape of You”, del álbum ÷ (2017)

“Azizam”, del álbum Play (2025)

“Bad Habits”, del álbum = (2021)

Parqueos para el concierto

ASA Promotions destacó que el ingreso al estacionamiento público general se realizará por:

Puerta 3: desde las 7 horas

Puerta 4: desde las 7 horas

Puerta 9: desde las 12 horas

Asimismo, pidió a los asistentes evitar estacionar sus vehículos en la vía pública para prevenir complicacione

Ingresos y horarios

Para los asistentes al concierto se habilitarán diversos espacios de espera antes del inicio del show:

Apertura del lobby: 15 horas

Apertura de puertas: 18 horas

Presentación nacional de Pardo Pardo: 20 horas

Ed Sheeran: 21 horas

El ingreso peatonal se realizará por las puertas 5, 6 y 7. Los asistentes podrán ingresar desde las 15 horas al lobby, donde encontrarán comida, bebidas, música y sorpresas.

Recomendaciones para el concierto de Ed Sheeran

El estacionamiento oficial estará ubicado en las puertas 3, 4, 9 y 10

El ingreso a puertas será a las 18 horas

La asignación de asientos y localidades será la siguiente: Amex, Platea y Black tendrán sillas enumeradas Tribuna y General serán ocupadas según el orden de llegada



Requisitos de ingreso

Según la página oficial de Ed Sheeran, estos son algunos requisitos para el ingreso de los asistentes:

Boletos con código QR visible y sin daños

Correo de confirmación de compra (puede ser solicitado)

DPI o licencia que coincida con el nombre del comprador

Venta de boletos