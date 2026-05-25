¿Piqué y Clara Chía serán padres? Los rumores que surgieron tras celebrar su cuarto aniversario

Una de las parejas más mediáticas de España, el exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía, habría celebrado su aniversario de noviazgo en Venecia, lo que marcaría una nueva etapa en su relación. Según rumores, la pareja se convertiría en padres próximamente y buscaría ampliar su familia.

A cuatro años de iniciar su relación, surgieron rumores de que Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían tomado la decisión de formar una familia, luego de celebrar su aniversario.

La periodista Mandy Fridmann habría anunciado que la pareja decidió tener hijos. Fue durante el programa Tal Cual Sin Filtro donde destacó que Milan y Sasha podrían “tener pronto un hermanito”.

Dentro del relato, destaca Univisión, Mandy Fridmann recalcó que la decisión se tomó luego de celebrar su cuarto aniversario y que la pareja habría decidido ampliar su familia. En el reporte destacó que ambos habrían “congelado embriones hace un año”.

Según la periodista, el embarazo podría darse este año, por lo que señaló que la pareja podría anunciar próximamente la llegada de un bebé, convirtiendo a los hijos de Shakira en hermanos mayores.

Luego de celebrar su aniversario en Venecia, la pareja fue captada en el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona, donde formó parte de las celebridades que asistieron a “La Casita”.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueron vistos nuevamente disfrutando de una romántica escapada en Venecia. ¿Qué opinas de esta pareja? 👀🇮🇹



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La pareja, que ha sido mediática, llamó la atención del público luego de que se revelara que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chía. Sin embargo, fue después de que la cantante colombiana lanzara su colaboración con Bizarrap cuando captaron la atención mundial.

Univisión cita al paparazi Jordi Martin, quien aseguró que la pareja se conoció durante una cena de Navidad que el exfutbolista organizó en noviembre del 2021 en su empresa Kosmos. Martin contó que fue en esa actividad donde se conocieron y que tiempo después iniciaron una relación.