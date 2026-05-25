¿Shakira y Bad Bunny distanciados? Los rumores que surgieron tras la aparición de Piqué y Clara Chía en el concierto de Barcelona

Benito Antonio Martínez Ocasio está en la mira de usuarios en redes sociales luego de que, en su segundo concierto de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, en Barcelona, invitara al exjugador Gerard Piqué y a su novia, Clara Chía, a formar parte de “la casita”.

Como es costumbre en esta nueva gira, el puertorriqueño invita a diversas celebridades del país a formar parte del segundo escenario de Debí Tirar Más Fotos World Tour, pero la sorpresa del público surgió luego de que Gerard Piqué y Clara Chía fueran captados entre los invitados, lo que rápidamente llevó a internautas a hablar sobre un supuesto golpe a su amistad con Shakira.

Fue en su segundo concierto en Barcelona donde Bad Bunny sorprendió al público al invitar a personalidades como Ibai Llanos, actrices como Úrsula Corberó y Priscilla Delgado, e incluso deportistas como Riqui Puig, a formar parte de “la casita”. Sin embargo, la aparición de Gerard Piqué y Clara Chía fue la que dio de qué hablar y llevó a usuarios a etiquetar a la cantante en videos.

Ante esto, en redes sociales se habló sobre la amistad entre los artistas, pues, aunque nunca han colaborado en una canción, usuarios recuerdan que ambos se comentaban publicaciones en redes sociales. Incluso, la colombiana lo felicitó por su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2026.

Sin embargo, medios como 20 Minutos y Univisión han resaltado que la intérprete de “Dai Dai” ya no seguiría al puertorriqueño en Instagram y que existiría un distanciamiento entre ellos.

@blanca200309 Piqué y Riqui Puig en la casita Bad Bunny Barcelona ♬ sonido original - Miriam

20 Minutos resalta que las teorías apuntan a que, después de su actuación en el Super Bowl, la colombiana dejó de seguir a Bad Bunny, pues, pese a la felicitación, usuarios especularon que ella podría haberse molestado al no ser invitada al espectáculo.

Usuarios también recordaron que fue Shakira quien invitó a Bad Bunny a participar en el Super Bowl del 2020, cuando compartió escenario con Jennifer López. Sin embargo, el puertorriqueño no hizo lo mismo con ella, lo que, según resalta el medio, habría provocado el distanciamiento.

Gerard Piqué fue visto divirtiéndose en “la casita” de Bad Bunny durante su concierto en Barcelona. 🔥🐰 ¿Te esperabas verlo en su show?



CC: juanxel3 en TT pic.twitter.com/uWVKwsEm4A — EstiloDF (@EstiloDF) May 25, 2026

Otros usuarios, en cambio, señalan que Shakira dejó de seguir a Bad Bunny luego de que Gerard Piqué y Clara Chía fueran invitados especiales en el concierto del artista el pasado 23 de mayo, lo que podría haber provocado un distanciamiento, resalta 20 Minutos.

Pese a ello, ninguno de los artistas ha hablado sobre un distanciamiento. Aun así, la colombiana no sigue al intérprete de “NUEVAYoL”. En cuanto al concierto, Bad Bunny continuará su gira en Lisboa y luego en Madrid, donde se presentará del 2 al 15 de junio