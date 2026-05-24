De Lamine Yamal a Ibai Llanos: Quiénes fueron los famosos que estuvieron en la casita de Bad Bunny en sus conciertos en Barcelona

Más de 60 mil espectadores asistieron al Estadi Olímpic Lluís Companys para disfrutar del segundo show del puertorriqueño Bad Bunny, quién se encuentra en medio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La producción mezcla referencias a Puerto Rico y una reivindicación cultural es una puesta en escena diseñada para que Benito Antonio Martínez Ocasio pueda estar más cerca de su público.

Desde su residencia en Puerto Rico, este espectáculo se ha caracterizado por tener dos escenarios, uno principal y el otro mejor conocido como La Casita.

El puertorriqueño abrió el show diciéndole a sus fanáticos que “Las segundas veces se supone que son mejores, casi siempre”, haciendo referencia a que ese es su segundo show de esta gira en el país.

Además dedicó la presentación “España y todos los latinos que están aquí”. “Yo lo único que quiero es hacerles cantar, reír, llorar y bailar sin miedo”, expresó antes de interpretar éxitos como NUEVAYoL o Baile inolvidable y posteriormente compartir un poco con el público.

La Casita de la segunda noche

La primera noche tuvo la presencia de varios jugadores de futbol como Lamine Yamal, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Ferran Torres y Robert Lewandowski sin embargo, la segunda noche también estuvo llena de diversas personalidades.

La casita tenía como “residentes” a actrices como Úrsula Corberó y Priscilla Delgado, personalidades del internet como Ibai Llanos – que también fue el encargado de gritar “Acho PR es otra cosa-, Lola Lolita y Miranda Makaroff.

Esta noche también contó con la participación de deportistas como Riqui Puig y el exjugador Gerard Piqué.

Los invitados de la noche

Aunque se esperaba que Rosalía asistiera al concierto del Conejo Malo como una de las invitadas para interpretar su éxito La Noche de Anoche, fue Bryant Mayers quién subió al escenario para interpretar su colaboración SEDA con el puertorriqueño.

Mayers recibió una ovación del público español e interpreto canciones como Pa Ti y Triste, un tema exclusivo del segundo show.

Bad Bunny y Bryant Myers interpretando Triste en Barcelona, España. 🇪🇸 pic.twitter.com/btd9rSF3sR — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 23, 2026