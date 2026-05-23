Shakira y el mensaje que habría lanzado a Piqué en el videoclip de “Dai Dai”

La cantante colombiana Shakira lanzó este sábado 23 de mayo el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial del 2026, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

La producción, de aproximadamente cuatro minutos, fue filmada en Miami y dirigida por Hannah Lux Davis. Sin embargo, más allá del estreno, un fragmento específico del video concentró la atención en redes sociales desde la semana pasada, cuando se dio a conocer un avance, y volvió a encender el debate.

En el montaje aparece la celebración de un gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo contra España durante el Mundial de Rusia 2018, tanto que selló el empate 3-3 entre ambas selecciones y llegó tras una falta cometida por Gerard Piqué.

La presencia de esa jugada en particular —y no de otro momento del torneo— desencadenó una ola de interpretaciones entre seguidores de la artista y aficionados al futbol.

Resurge la conversación

El adelanto del videoclip fue difundido el pasado 17 de mayo en Instagram y otras plataformas oficiales. En él, la artista mezcló imágenes históricas de mundiales pasados con escenas inéditas junto a varias estrellas internacionales.

La polémica surgió por la conexión entre esa jugada emblemática de Ronaldo y la participación directa de Piqué en la acción, lo que muchos interpretaron como una indirecta de Shakira hacia su expareja.

La atención de algunos seguidores se concentró en esa jugada puntual: el gol que anotó Cristiano Ronaldo frente a España durante el Mundial de Rusia 2018.

El partido y la jugada

El encuentro entre España y Portugal en la primera fase del Mundial de Rusia 2018 es considerado uno de los más memorables del torneo.

Cristiano Ronaldo fue determinante al anotar tres goles, lo que permitió a Portugal empatar 3-3 y obtener un punto fundamental. Piqué integró la selección española como titular.

El tercer gol del portugués, de tiro libre en el minuto 87, frustró la victoria española y quedó registrado entre las jugadas más recordadas de esa Copa del Mundo.

Sobre el videoclip de “Dai Dai”

El videoclip abre con estrellas del futbol como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes declaran estar listos para el torneo.

La cantante aparece primero en el icónico Ángel de la Independencia, en Ciudad de México; luego, baila en un paisaje desértico junto a la agrupación Ghetto Kids y, más adelante, permanece de pie sobre un globo iluminado bajo un cielo estrellado.

Entre los futbolistas que participaron en la producción figuran Harry Kane, Vinícius Júnior, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala y Christian Pulisic.

En la canción se mencionan figuras reconocidas como Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Carlos “El Pibe” Valderrama, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

Hasta el momento, la cantante no ha confirmado si la inclusión del gol de Cristiano Ronaldo responde a una referencia dirigida a Piqué.