We are ready! qué estrellas del futbol aparecen en Dai Dai, la nueva canción mundialista de Shakira

Escenario

We are ready! qué estrellas del futbol aparecen en Dai Dai, la nueva canción mundialista de Shakira

Conozca todos los detalles y los nombres de los jugadores que aparecen en el videoclip de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de Futbol de Shakira & Burna Boy.

|

time-clock

We are ready! qué estrellas del futbol aparecen en Dai Dai, la nueva canción mundialista de Shakira

Shakira rinde homenaje a futbolistas pasados y presentes con la nueva canción Dai Dai. (Foto Prensa Libre: tomada del video de Youtube)

El videoclip de Dai Dai , lanzado este sábado, rápidamente ha superado el millón y medio de reproducciones.

La canción de la Copa Mundial de Futbol es una celebración llena de color, baile y ritmo. Conozca todos los detalles.

Quiénes son los niños de Ghetto Kids

Shakira los invitó a bailar con ella en el medio tiempo de la final, pero también aparecen en el nuevo video de Dai Dai.

LECTURAS RELACIONADAS

Shakira vuelve al Mundial tras Waka Waka con un video lleno de figuras del futbol

Shakira lanza videoclip de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026 grabado entre Miami y México

chevron-right
USA870. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 16/05/2026.- Fotografía cedida por Sony Music Latin que muestra a la cantante colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy. El himno de Shakira para el Mundial de Fútbol de 2026 y los nuevos discos de la mexicana Julieta Venegas y el colombiano Maluma lideran los estrenos de la música latina de la semana, en la que también destacan exponentes del regional mexicano como Edén Muñoz y Grupo Firme. EFE/ Nico G/ Sony Music Latin /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Shakira vuelve al Mundial y enfrenta nueva polémica por sus hijos con Gerard Piqué

chevron-right

El grupo Ghetto Kids forma parte de la Fundación Inspire Ghetto Kids (Triplets Ghetto Kids), fundada en el 2007 en Kampala, Uganda, y representa los sueños, aspiraciones y anhelos de muchos niños que viven en guetos, calles y otros lugares que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, según la página web de la fundación.

Estos talentosos niños saltaron a la fama tras la publicación de un video casero de baile titulado Sitya Loss, de Eddy Kenzo, en el 2014. Desde entonces, han bailado junto a French Montana, Chris Brown, Swae Lee, Wizkid, Runtown y otros artistas conocidos.

La agrupación ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos: Beffta, como mejor grupo de baile, en el 2016; Afrimma, como mejor danza africana; AEA, de EE. UU., como mejor grupo de baile; Pafa, como mejor grupo de moda, y Riaa, de EE. UU., en el 2017.

En el 2020 recibieron el premio para creadores de YouTube y en el 2024 el AEA como mejor grupo de danza africana.

Llamado a la unión de culturas

Los tonos amarillos y azules de la cantante evocan la bandera de Colombia, su país natal, y el colorido en general rinde homenaje a la unión de culturas que caracteriza al Mundial de futbol.

El nigeriano Burna Boy es uno de los referentes del afrobeats y fusiona ritmos latinos y africanos, con lo cual muestra la diversidad y el espíritu de la Copa del Mundo, explica Infobae.

Quiénes son los jugadores que salen en el video Dai Dai

  • Kylian Mbappé
  • Luis Díaz
  • Vinícius Júnior
  • Jamal Musiala
  • Erling Haaland
  • Lionel Messi
  • Alphonso Davies
  • Christian Pulisic

El video también rinde homenaje a jugadores de mundiales de futbol pasados:

  • Diego Maradona
  • Paolo Maldini
  • Romário
  • Cristiano Ronaldo
  • Carlos Valderrama
  • David Beckham
  • Kaká
  • Mohamed Salah
  • Harry Kane

Véalo acá:

¿Dónde se filmó el videoclip?

El videoclip de Shakira & Burna Boy, fue grabado en Miami y dirigido por Hanna Lux Davis, según Billboard.

Sin embargo, también incluye tomas del Maracaná de Brasil, las hicieron filmó Shakira en su gira reciente por ese país.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Copa Mundial 2026 Shakira 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '