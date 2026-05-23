We are ready! qué estrellas del futbol aparecen en Dai Dai, la nueva canción mundialista de Shakira

El videoclip de Dai Dai , lanzado este sábado, rápidamente ha superado el millón y medio de reproducciones.

La canción de la Copa Mundial de Futbol es una celebración llena de color, baile y ritmo. Conozca todos los detalles.

Quiénes son los niños de Ghetto Kids

Shakira los invitó a bailar con ella en el medio tiempo de la final, pero también aparecen en el nuevo video de Dai Dai.

El grupo Ghetto Kids forma parte de la Fundación Inspire Ghetto Kids (Triplets Ghetto Kids), fundada en el 2007 en Kampala, Uganda, y representa los sueños, aspiraciones y anhelos de muchos niños que viven en guetos, calles y otros lugares que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, según la página web de la fundación.

Estos talentosos niños saltaron a la fama tras la publicación de un video casero de baile titulado Sitya Loss, de Eddy Kenzo, en el 2014. Desde entonces, han bailado junto a French Montana, Chris Brown, Swae Lee, Wizkid, Runtown y otros artistas conocidos.

La agrupación ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos: Beffta, como mejor grupo de baile, en el 2016; Afrimma, como mejor danza africana; AEA, de EE. UU., como mejor grupo de baile; Pafa, como mejor grupo de moda, y Riaa, de EE. UU., en el 2017.

En el 2020 recibieron el premio para creadores de YouTube y en el 2024 el AEA como mejor grupo de danza africana.

Llamado a la unión de culturas

Los tonos amarillos y azules de la cantante evocan la bandera de Colombia, su país natal, y el colorido en general rinde homenaje a la unión de culturas que caracteriza al Mundial de futbol.

El nigeriano Burna Boy es uno de los referentes del afrobeats y fusiona ritmos latinos y africanos, con lo cual muestra la diversidad y el espíritu de la Copa del Mundo, explica Infobae.

Quiénes son los jugadores que salen en el video Dai Dai

Kylian Mbappé

Luis Díaz

Vinícius Júnior

Jamal Musiala

Erling Haaland

Lionel Messi

Alphonso Davies

Christian Pulisic

El video también rinde homenaje a jugadores de mundiales de futbol pasados:

Diego Maradona

Paolo Maldini

Romário

Cristiano Ronaldo

Carlos Valderrama

David Beckham

Kaká

Mohamed Salah

Harry Kane

Véalo acá:

¿Dónde se filmó el videoclip?

El videoclip de Shakira & Burna Boy, fue grabado en Miami y dirigido por Hanna Lux Davis, según Billboard.

Sin embargo, también incluye tomas del Maracaná de Brasil, las hicieron filmó Shakira en su gira reciente por ese país.