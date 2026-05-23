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We are ready! qué estrellas del futbol aparecen en Dai Dai, la nueva canción mundialista de Shakira
Conozca todos los detalles y los nombres de los jugadores que aparecen en el videoclip de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de Futbol de Shakira & Burna Boy.
Shakira rinde homenaje a futbolistas pasados y presentes con la nueva canción Dai Dai. (Foto Prensa Libre: tomada del video de Youtube)
El videoclip de Dai Dai , lanzado este sábado, rápidamente ha superado el millón y medio de reproducciones.
La canción de la Copa Mundial de Futbol es una celebración llena de color, baile y ritmo. Conozca todos los detalles.
Quiénes son los niños de Ghetto Kids
Shakira los invitó a bailar con ella en el medio tiempo de la final, pero también aparecen en el nuevo video de Dai Dai.
El grupo Ghetto Kids forma parte de la Fundación Inspire Ghetto Kids (Triplets Ghetto Kids), fundada en el 2007 en Kampala, Uganda, y representa los sueños, aspiraciones y anhelos de muchos niños que viven en guetos, calles y otros lugares que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, según la página web de la fundación.
Estos talentosos niños saltaron a la fama tras la publicación de un video casero de baile titulado Sitya Loss, de Eddy Kenzo, en el 2014. Desde entonces, han bailado junto a French Montana, Chris Brown, Swae Lee, Wizkid, Runtown y otros artistas conocidos.
La agrupación ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos: Beffta, como mejor grupo de baile, en el 2016; Afrimma, como mejor danza africana; AEA, de EE. UU., como mejor grupo de baile; Pafa, como mejor grupo de moda, y Riaa, de EE. UU., en el 2017.
En el 2020 recibieron el premio para creadores de YouTube y en el 2024 el AEA como mejor grupo de danza africana.
Llamado a la unión de culturas
Los tonos amarillos y azules de la cantante evocan la bandera de Colombia, su país natal, y el colorido en general rinde homenaje a la unión de culturas que caracteriza al Mundial de futbol.
El nigeriano Burna Boy es uno de los referentes del afrobeats y fusiona ritmos latinos y africanos, con lo cual muestra la diversidad y el espíritu de la Copa del Mundo, explica Infobae.
Quiénes son los jugadores que salen en el video Dai Dai
- Kylian Mbappé
- Luis Díaz
- Vinícius Júnior
- Jamal Musiala
- Erling Haaland
- Lionel Messi
- Alphonso Davies
- Christian Pulisic
El video también rinde homenaje a jugadores de mundiales de futbol pasados:
- Diego Maradona
- Paolo Maldini
- Romário
- Cristiano Ronaldo
- Carlos Valderrama
- David Beckham
- Kaká
- Mohamed Salah
- Harry Kane
Véalo acá:
¿Dónde se filmó el videoclip?
El videoclip de Shakira & Burna Boy, fue grabado en Miami y dirigido por Hanna Lux Davis, según Billboard.
Sin embargo, también incluye tomas del Maracaná de Brasil, las hicieron filmó Shakira en su gira reciente por ese país.