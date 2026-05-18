Shakira vuelve al Mundial y enfrenta nueva polémica por sus hijos con Gerard Piqué

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Shakira vuelve al Mundial y enfrenta nueva polémica por sus hijos con Gerard Piqué

Shakira vuelve a estar ligada al Mundial de futbol con un nuevo tema oficial de la FIFA, pero también enfrenta una nueva controversia con Gerard Piqué.

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USA870. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 16/05/2026.- Fotografía cedida por Sony Music Latin que muestra a la cantante colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy. El himno de Shakira para el Mundial de Fútbol de 2026 y los nuevos discos de la mexicana Julieta Venegas y el colombiano Maluma lideran los estrenos de la música latina de la semana, en la que también destacan exponentes del regional mexicano como Edén Muñoz y Grupo Firme. EFE/ Nico G/ Sony Music Latin /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida por Sony Music Latin que muestra a la cantante colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy. El himno de Shakira para el Mundial de Fútbol de 2026 . La cantante podría enfrentar una nueva polémica con su expareja Gerard Piqué. (Foto Prensa Libre: EFE)

La colombiana Shakira vuelve a liderar un himno del Mundial de futbol al lanzar junto con el nigeriano Burna Boy el tema oficial Dai Dai, que la FIFA considera que "captura la energía, la pasión y el espíritu global" del torneo, que comenzará el 11 de junio. Shakira cantará en la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Univisión compartió que la artista colombiana, en conversaciones con periodistas, destacó que ahora es una figura emblemática de la Copa del Mundo gracias a los éxitos que ha tenido.

A Noticias Caracol confirmó: “Ha sido mi destino, ¿no? Mi destino como artista y mi destino como persona también”.

“Y pensar que, si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos (Gerard Piqué) y quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado”, dijo en un comentario que se ha hecho viral.

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Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaron en junio del 2022 su separación, después de 12 años juntos. Desde el 2025, Sasha y Milan son los hijos de la expareja.

Los medios también informaron que a inicios de mayo Shakira se presentó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, y cantó esta canción junto con sus hijos Acróstico frente a 2 millones de personas.

El programa El Gordo y La Flaca aseguró que esto molestó a Piqué, quien podría demandar a la colombiana por la sobreexposición de los menores. Además, molestó al futbolista que la cantante se refiera a que es madre soltera.

La canción, lanzada en el 2023, tiene dos videos: uno con la letra y otro en el que sus hijos también la acompañan. En el video oficial, los menores aparecen junto a Shakira y, en algunos momentos, interpretan estrofas y tocan el piano.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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