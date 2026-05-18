Nuevo giro en el caso fiscal de Shakira: justicia española emite resolución sobre impuestos del 2011

Luego de varios procesos legales enfrentados en España, la cantante colombiana Shakira obtuvo una resolución favorable, después de que un tribunal español instó a Hacienda a devolverle una cifra millonaria por señalamientos de defraudación fiscal en el 2011.

El caso inició ocho años atrás, cuando la entidad tributaria señaló que la cantante era residente fiscal de España en el 2011, pero que no habría declarado impuestos en ese período. Pese a los alegatos de la defensa, medios internacionales resaltan que Hacienda emitió una sanción económica que ahora deberá devolver.

Luego de que el tribunal determinó que Hacienda de España cobró una suma indebida, medios como la BBC destacan que esa entidad deberá devolver a la cantante colombiana alrededor de 60 millones de euros (más de US$69 millones).

Por medio de un comunicado, la intérprete de Ojos Así resaltó el fallo: “Nunca hubo fraude”, afirmó, mientras explicó que la Administración nunca pudo demostrar lo contrario en el caso, “sencillamente, porque no era cierto”, agregó.

La agencia EFE destaca que el caso surgió luego de que la Agencia Tributaria española abriera un expediente al considerar que Shakira era residente fiscal en España en el 2011, período en el que se embarcó en una gira internacional que la llevó a 37 países y 120 conciertos.

En ese momento, Hacienda consideró que la intérprete de Dai Dai debía pagar impuestos por las ganancias obtenidas en esa gira, por lo que, al no declararlas, habría cometido un delito y se le impuso una multa.

Luego de varios años de litigio, destaca EFE, finalmente un tribunal español resolvió anular las liquidaciones y sanciones aplicadas respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio del 2011, e instó a efectuar la devolución de una cifra millonaria.

Pese a que, en la sentencia contra Shakira, la entidad tributaria destacó que, al tener pareja y familia en España, pasaba más tiempo en el país, por lo que se le consideraba residente fiscal, la defensa sostuvo que no permanecía en el territorio el tiempo requerido para ello.

Medios como la BBC y EFE destacan que, para ser considerada residente fiscal, la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que el individuo debe pasar más de la mitad del año en España, es decir, al menos 183 días. Con la nueva resolución, el tribunal destacó que Hacienda no pudo comprobar que la intérprete de Soltera permaneciera más de 163 días en el país.

La agencia que representa a la artista destacó que este caso sería la última cuenta pendiente de Shakira con la entidad tributaria de España. EFE resaltó que fuentes cercanas a la Agencia Tributaria señalaron que la resolución será recurrida ante la Corte Suprema de España.