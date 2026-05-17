Museos del siglo XXI: entre el legado histórico y los desafíos del futuro en Guatemala

Entre pasillos que permiten viajar en el tiempo y muros que resguardan fragmentos de la memoria colectiva, los museos son vistos como guardianes de la historia. Sin embargo, su función va mucho más allá: ayudan a comprender las raíces culturales, artísticas y científicas de un país, mientras abren paso a nuevas expresiones y descubrimientos que continúan construyendo su identidad.

En Guatemala, los museos conservan una herencia ancestral marcada por aportes a la ciencia, el arte, la arquitectura, la gastronomía y la astronomía. Esa riqueza se refleja en más de 120 museos contabilizados por AMG-ICOM, Asociación de Museos de Guatemala y comité local del Consejo Internacional de Museos, los cuales abarcan espacios públicos, privados y de distinta índole.

La diversidad cultural del país también se refleja en sus espacios museísticos; sin embargo, estos enfrentan el desafío de reinventarse en una era digital y encontrar nuevas formas de acercarse al público.

La falta de una cultura de visita a museos, las limitaciones de recursos y las dificultades para alcanzar la autosostenibilidad han ralentizado su desarrollo, destacan expertos. Pese a ello, los museos buscan mantenerse vigentes y proyectarse hacia el futuro sin perder su esencia: preservar la memoria y fortalecer la identidad cultural del país.

El surgimiento de los museos

Para entender la realidad actual de los museos y el futuro que buscan construir, primero es necesario comprender sus raíces. Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la Ciudad de Guatemala, explica que los primeros museos del país surgieron bajo la influencia de la Ilustración europea del siglo XVIII, movimiento que impulsó la ciencia y el conocimiento.

En 1796 surgió el primer museo de Guatemala, un espacio dedicado a exhibir la riqueza mineral y natural del territorio, ubicado en el Palacio Real. Sin embargo, cerró tiempo después y reabrió en 1826, aunque nuevamente tuvo una existencia breve, relata Álvarez.

Más adelante, en 1866, la Sociedad Económica de Amigos del País propuso la creación de un Museo Nacional para presentar de forma clasificada la riqueza natural y cultural de Guatemala. El recinto se instaló en el edificio que hoy ocupa el Congreso de la República y permaneció allí hasta 1881, cuando fue clausurado.

En la década de 1920 se creó un instituto de arqueología encargado de velar por los museos. Años después, esta institución impulsó la creación del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, utilizando la Casa de Té del Zoológico La Aurora.

Posteriormente, durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, se fundó en 1946 el Instituto de Antropología e Historia, con el propósito de coordinar los museos existentes, promover nuevos espacios y fortalecer la investigación científica. Un año después, el Congreso de la República respaldó estas acciones con el Decreto 425 sobre Protección del Patrimonio Cultural.

Con el paso del tiempo surgieron nuevos espacios museísticos que dependían del Ministerio de Educación; sin embargo, con la entrada en funcionamiento del Ministerio de Cultura en 1986, estos pasaron a formar parte de esa institución. Desde entonces comenzaron a organizarse como museos nacionales, regionales y de sitio, lo que permitió ampliar la red museística del país a más de 120 espacios, destaca el cronista.

Fachada del Museo Popol Vuh en Miraflores zona 11. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Realidad de los museos y avances hacia el futuro

En la actualidad, los museos enfrentan una serie de desafíos, desde bajos presupuestos hasta cierres. Espacios como el Museo del Libro Antiguo, el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida” y el Museo de Arte Colonial permanecen cerrados, mientras otros cuentan con recursos limitados para subsistir o adaptarse a la era digital.

Ana Paula Miranda, presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala, destaca que los museos siguen siendo espacios fundamentales para el desarrollo de las personas, porque no solo resguardan colecciones históricas, sino que también permiten interactuar, formarse e inspirarse para crear.

Entre los desafíos que afectan el panorama actual de los museos, Miranda menciona la falta de una cultura museística y, principalmente, la carencia de recursos para ejecutar proyectos que impulsen el desarrollo de estos espacios en beneficio de sus visitantes.

Aunque existen propuestas para vincular los museos con la era digital y hacerlos más inclusivos para personas con discapacidades, Miranda destaca que el bajo presupuesto retrasa su transformación.

Pese a que la tecnología suele considerarse un distractor para las nuevas generaciones, Miranda afirma que debe verse como una oportunidad para reinventarse e implementar herramientas como la gamificación, con el fin de conectar con nuevos públicos.

En cuanto a las posibilidades de integrar experiencias inmersivas, digitalización y recorridos virtuales, destacó que desde el Consejo Internacional de Museos (ICOM) se han buscado alianzas para desarrollar proyectos impulsados por los profesionales que integran la institución.

“Los museos tienen el espacio, la colección, la riqueza cultural; digamos que el corazón es la riqueza cultural. Sin eso no podría existir todo lo demás. Una exhibición inmersiva no tendría sentido, pero ya tenemos el corazón. Las maneras de presentarlo son infinitas”, destaca Ana Paula Miranda.

Agregó que lo que falta para desarrollar estos proyectos de digitalización son recursos, aunque enfatizó que algunos museos han avanzado en la modernización de sus espacios, buscando incluir actividades y tecnología que permitan ofrecer nuevas experiencias a los usuarios por lo que considera que en algunos años podrían incorporar tecnología destinada a resaltar sus colecciones.

Museo Miraflores ubicado en el zona 11 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Priorizar nuevos museos o mejorar los existentes?

Estos espacios, que hoy funcionan como centros de investigación, aprendizaje y legado cultural, enfrentan carencias e incluso falta de infraestructura. Desde la perspectiva de la presidenta de la Asociación de Museos de Guatemala, el país debe centrarse en fortalecer lo que ya existe.

Destacó que, aunque crear nuevos espacios sería positivo, debe priorizarse la mejora y fortalecimiento de los museos actuales. En ese sentido, considera que una ley de museos ayudaría a fortalecer las bases del sistema y permitiría establecer una estructura para definir cómo crear, mejorar y certificar estos espacios.

“Tener una red de museos muy fuerte en Guatemala. Porque la riqueza cultural es muy vasta, por lo que debemos fortalecer lo que ya tenemos”.

En la búsqueda de mejorar la red actual de museos, mencionó que se trabaja junto con el Inguat en la creación de un Directorio de Museos que pueda brindar información actualizada sobre estos espacios.

El gestor cultural Roberto Broll destacó que las principales brechas no son solo de recursos, sino también de atención gubernamental. Esto impacta en el recurso humano, el presupuesto y la planificación, por lo que aconsejó atender primero el estado de los museos actuales antes de impulsar nuevos proyecto