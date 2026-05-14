Un día en el Museo 2026: más de 20 espacios culturales abrirán gratis en Guatemala

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Un día en el Museo 2026: más de 20 espacios culturales abrirán gratis en Guatemala

Diversos centros culturales del país ofrecerán actividades gratuitas para celebrar el Día Internacional del Museo.

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Un día en el Museo 2026: más de 20 espacios culturales abrirán gratis en Guatemala

El Museo del Ferrocarril será uno de los centros participantes en la actividad "Un día en el Museo". (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Un total de 26 museos, centros culturales, bibliotecas y otros espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte del país, abrirán sus puertas este sábado 16 de mayo del 2026 para celebrar el tradicional evento Un día en el Museo.

Cada una de las instituciones estará abierta al público de 10 a 16 horas, de forma gratuita, y los visitantes decidirán dónde comenzar y finalizar su recorrido.

Durante esas seis horas podrán disfrutar de recorridos guiados, actividades infantiles y familiares, talleres, conciertos y diversos espectáculos culturales preparados en cada uno de los recintos participantes.

Los organizadores anunciaron que no habrá servicio de bus, por lo que recomendaron organizar el recorrido a pie, de acuerdo con la cercanía de los museos, así como visitar las redes sociales de cada uno para conocer sus actividades y planificar el horario.

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Un día en el Museo 2026 se celebrará este sábado 16 de mayo, de 10 a 16 horas, en 26 instituciones culturales de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Petén.

La actividad se realiza cada año y es organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco del Día Internacional del Museo, que se celebra el 18 de mayo, de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos.

Se recomienda prever el uso de zapatos cómodos, protección solar y paraguas para disfrutar de mejor manera los recorridos.

El Teatro de Bellas Artes, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, estará abierto en "Un día en el Museo 2026". (Foto Prensa Libre: Cortesía MUSAC)

Fecha

Sábado 16 de mayo del 2026

Hora

De 10 a 16 horas

Lugar

Zonas 1, 4, 5, 10 y 13 de la Ciudad de Guatemala; Antigua Guatemala y Petén

Centros participantes

Museos del Centro Histórico
  1. Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala
    9ª. avenida 9-79, zona 1
  2. Museo Nacional de Historia
    9ª. calle 9-70, zona 1
  3. Museo Postal
    7ª. avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1
  4. Biblioteca La Teca
    12 calle 6-25 B, zona 1
  5. Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
    8ª. avenida 12-58, zona 1, Centro Histórico
  6. Sala Histórica de la PNC
    10ª. calle 13-92, zona 1
  7. Museo del Holocausto Guatemala
    6ª. avenida 1-88, Centro Histórico, zona 1
  8. Casa de la Memoria Kaji Tulam
    6ª. avenida 1-73, zona 1
  9. Centro Cultural Casa La 5a.
    5ª. calle 5-33, zona 1
  10. Centro Cultural El Talpetate
    3ª. avenida 10-29, zona 1
  11. Centro Cultural Universitario
    2ª. avenida 12-41, Paraninfo Universitario, zona 1
  12. Teatro de Bellas Artes
    avenida Elena 14-75, zona 1
  13. Casa Abril
    15 calle 11-63, zona 1
  14. Museo del Ferrocarril
    9ª. avenida “A” 18-03, zona 1
  15. Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
    8ª. avenida 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas
  16. Museo de la Tipografía Nacional
    18 calle 6-72, zona 1
  17. Museo del Ejército de Guatemala
    24 calle 3-61, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Museos en zonas 4, 5 y 10
  1. Museo del Deporte de Guatemala
    Ruta 2, vía 5, 1-29, 4º norte, zona 4
  2. Museo de la Gran Logia de Guatemala
    12 avenida 26-67, zona 5
  3. Museo Popol Vuh
    6ª. calle final, zona 10, campus de la Universidad Francisco Marroquín
Complejo de museos de la zona 13
  1. Museo Nacional de Historia Natural
    6ª. calle 7-30, zona 13
  2. Museo de Arqueología y Etnología
    6ª. calle y 7ª. avenida, salón 5, finca La Aurora, zona 13
Museos en Antigua Guatemala
  1. Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG)
    5ª. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
  2. Museo Regional de Santiago Sacatepéquez
    3ª. calle 4-00, zona 4, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez
Museos en Petén
  1. Museo Regional Mundo Maya
    Aldea San Miguel, Flores, Petén
  2. Museo Regional del Sureste del Petén
    Barrio El Centro, Dolores, Petén

Entrada

Ingreso libre y gratuito

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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