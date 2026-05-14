Un día en el Museo 2026: más de 20 espacios culturales abrirán gratis en Guatemala

Un total de 26 museos, centros culturales, bibliotecas y otros espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte del país, abrirán sus puertas este sábado 16 de mayo del 2026 para celebrar el tradicional evento Un día en el Museo.

Cada una de las instituciones estará abierta al público de 10 a 16 horas, de forma gratuita, y los visitantes decidirán dónde comenzar y finalizar su recorrido.

Durante esas seis horas podrán disfrutar de recorridos guiados, actividades infantiles y familiares, talleres, conciertos y diversos espectáculos culturales preparados en cada uno de los recintos participantes.

Los organizadores anunciaron que no habrá servicio de bus, por lo que recomendaron organizar el recorrido a pie, de acuerdo con la cercanía de los museos, así como visitar las redes sociales de cada uno para conocer sus actividades y planificar el horario.

Un día en el Museo 2026 se celebrará este sábado 16 de mayo, de 10 a 16 horas, en 26 instituciones culturales de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Petén.

La actividad se realiza cada año y es organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco del Día Internacional del Museo, que se celebra el 18 de mayo, de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos.

Se recomienda prever el uso de zapatos cómodos, protección solar y paraguas para disfrutar de mejor manera los recorridos.

El Teatro de Bellas Artes, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, estará abierto en "Un día en el Museo 2026". (Foto Prensa Libre: Cortesía MUSAC)

Fecha

Sábado 16 de mayo del 2026

Hora

De 10 a 16 horas

Lugar

Zonas 1, 4, 5, 10 y 13 de la Ciudad de Guatemala; Antigua Guatemala y Petén

Centros participantes

Museos del Centro Histórico

Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala

9ª. avenida 9-79, zona 1 Museo Nacional de Historia

9ª. calle 9-70, zona 1 Museo Postal

7ª. avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1 Biblioteca La Teca

12 calle 6-25 B, zona 1 Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

8ª. avenida 12-58, zona 1, Centro Histórico Sala Histórica de la PNC

10ª. calle 13-92, zona 1 Museo del Holocausto Guatemala

6ª. avenida 1-88, Centro Histórico, zona 1 Casa de la Memoria Kaji Tulam

6ª. avenida 1-73, zona 1 Centro Cultural Casa La 5a.

5ª. calle 5-33, zona 1 Centro Cultural El Talpetate

3ª. avenida 10-29, zona 1 Centro Cultural Universitario

2ª. avenida 12-41, Paraninfo Universitario, zona 1 Teatro de Bellas Artes

avenida Elena 14-75, zona 1 Casa Abril

15 calle 11-63, zona 1 Museo del Ferrocarril

9ª. avenida “A” 18-03, zona 1 Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza

8ª. avenida 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas Museo de la Tipografía Nacional

18 calle 6-72, zona 1 Museo del Ejército de Guatemala

24 calle 3-61, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Museos en zonas 4, 5 y 10

Museo del Deporte de Guatemala

Ruta 2, vía 5, 1-29, 4º norte, zona 4 Museo de la Gran Logia de Guatemala

12 avenida 26-67, zona 5 Museo Popol Vuh

6ª. calle final, zona 10, campus de la Universidad Francisco Marroquín

Complejo de museos de la zona 13

Museo Nacional de Historia Natural

6ª. calle 7-30, zona 13 Museo de Arqueología y Etnología

6ª. calle y 7ª. avenida, salón 5, finca La Aurora, zona 13

Museos en Antigua Guatemala

Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG)

5ª. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez Museo Regional de Santiago Sacatepéquez

3ª. calle 4-00, zona 4, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez

Museos en Petén

Museo Regional Mundo Maya

Aldea San Miguel, Flores, Petén Museo Regional del Sureste del Petén

Barrio El Centro, Dolores, Petén

Entrada

Ingreso libre y gratuito

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