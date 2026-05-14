Escenario
Un día en el Museo 2026: más de 20 espacios culturales abrirán gratis en Guatemala
Diversos centros culturales del país ofrecerán actividades gratuitas para celebrar el Día Internacional del Museo.
El Museo del Ferrocarril será uno de los centros participantes en la actividad "Un día en el Museo". (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Un total de 26 museos, centros culturales, bibliotecas y otros espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte del país, abrirán sus puertas este sábado 16 de mayo del 2026 para celebrar el tradicional evento Un día en el Museo.
Cada una de las instituciones estará abierta al público de 10 a 16 horas, de forma gratuita, y los visitantes decidirán dónde comenzar y finalizar su recorrido.
Durante esas seis horas podrán disfrutar de recorridos guiados, actividades infantiles y familiares, talleres, conciertos y diversos espectáculos culturales preparados en cada uno de los recintos participantes.
Los organizadores anunciaron que no habrá servicio de bus, por lo que recomendaron organizar el recorrido a pie, de acuerdo con la cercanía de los museos, así como visitar las redes sociales de cada uno para conocer sus actividades y planificar el horario.
Un día en el Museo 2026 se celebrará este sábado 16 de mayo, de 10 a 16 horas, en 26 instituciones culturales de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Petén.
La actividad se realiza cada año y es organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco del Día Internacional del Museo, que se celebra el 18 de mayo, de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos.
Se recomienda prever el uso de zapatos cómodos, protección solar y paraguas para disfrutar de mejor manera los recorridos.
Fecha
Sábado 16 de mayo del 2026
Hora
De 10 a 16 horas
Lugar
Zonas 1, 4, 5, 10 y 13 de la Ciudad de Guatemala; Antigua Guatemala y Petén
Centros participantes
Museos del Centro Histórico
- Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala
9ª. avenida 9-79, zona 1
- Museo Nacional de Historia
9ª. calle 9-70, zona 1
- Museo Postal
7ª. avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1
- Biblioteca La Teca
12 calle 6-25 B, zona 1
- Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
8ª. avenida 12-58, zona 1, Centro Histórico
- Sala Histórica de la PNC
10ª. calle 13-92, zona 1
- Museo del Holocausto Guatemala
6ª. avenida 1-88, Centro Histórico, zona 1
- Casa de la Memoria Kaji Tulam
6ª. avenida 1-73, zona 1
- Centro Cultural Casa La 5a.
5ª. calle 5-33, zona 1
- Centro Cultural El Talpetate
3ª. avenida 10-29, zona 1
- Centro Cultural Universitario
2ª. avenida 12-41, Paraninfo Universitario, zona 1
- Teatro de Bellas Artes
avenida Elena 14-75, zona 1
- Casa Abril
15 calle 11-63, zona 1
- Museo del Ferrocarril
9ª. avenida “A” 18-03, zona 1
- Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
8ª. avenida 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas
- Museo de la Tipografía Nacional
18 calle 6-72, zona 1
- Museo del Ejército de Guatemala
24 calle 3-61, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Museos en zonas 4, 5 y 10
- Museo del Deporte de Guatemala
Ruta 2, vía 5, 1-29, 4º norte, zona 4
- Museo de la Gran Logia de Guatemala
12 avenida 26-67, zona 5
- Museo Popol Vuh
6ª. calle final, zona 10, campus de la Universidad Francisco Marroquín
Complejo de museos de la zona 13
- Museo Nacional de Historia Natural
6ª. calle 7-30, zona 13
- Museo de Arqueología y Etnología
6ª. calle y 7ª. avenida, salón 5, finca La Aurora, zona 13
Museos en Antigua Guatemala
- Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG)
5ª. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- Museo Regional de Santiago Sacatepéquez
3ª. calle 4-00, zona 4, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez
Museos en Petén
- Museo Regional Mundo Maya
Aldea San Miguel, Flores, Petén
- Museo Regional del Sureste del Petén
Barrio El Centro, Dolores, Petén
Entrada
Ingreso libre y gratuito
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