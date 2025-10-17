Noche de los Museos 2025: fecha, horario y museos participantes

Escenario

Se anuncian más de 25 espacios culturales que abrirán sus puertas en ciudad de Guatemala en la famosa Noche de los Museos.

El Museo Nacional de Historia será parte del recorrido de la próxima Noche de los Museos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El próximo viernes 7 de noviembre, prepárese para asistir a la famosa Noche de los Museos, que celebrará su 14.ª edición, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.

En esta oportunidad, 27 instituciones culturales abrirán sus puertas con una variedad de actividades para toda la familia, desde las 17 hasta las 22 horas.

Habrá exposiciones, talleres, visitas libres, conciertos, presentaciones artísticas y otras atracciones para el público general. Organice su itinerario y disfrute de esta edición. Desde marzo, los museos participantes trabajan en la preparación de esta actividad.

Se estima que cada museo recibe a cerca de 6 mil personas en esa noche que las familias y los amigos caminan por el Centro Histórico y zonas aledañas.

Fecha

viernes 7 de noviembre

Hora

17 a 22 horas

Lugares

  1. Museo de la Universidad de San Carlos
    9ª Ave. 9-79, zona 1
  2. Palacio Legislativo, Congreso de la República
    9ª Ave. 9-44, zona 1
  3. Museo Nacional de Historia
    9ª Calle 9-70, zona 1
  4. Universidad Popular
    10ª Calle 10-32, zona 1
  5. Sala Histórica de la Policía Nacional Civil
    10ª Calle 13-92, zona 1
  6. Centro Cultural La Quinta
    5ª Calle 5-33, zona 1
  7. Casa de la Memoria Kaji Tulam
    6ª Ave. 1-73, zona 1
  8. Museo del Holocausto Guatemala
    8ª Ave. 1-88, zona 1
  9. Centro Cultural Mosaico Guatemala
    10ª Calle 4-19, zona 1
  10. Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G)
    6ª Ave. 11-02, zona 1, Edificio Lux, segundo nivel
  11. Centro Cultural El Templo del Talpetate
    3ª Ave. 10-29, zona 1
  12. Centro Cultural Universitario y Cinemateca Universitaria
    2ª Ave. 12-40, zona 1, Paraninfo Universitario
  13. Museo Postal de Correos de Guatemala
    7ª Ave. 11-67, zona 1, Palacio de Correos, segundo nivel, Ala norte
  14. Club Guatemala
    7ª Ave. 12-75, zona 1
  15. Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
    8ª Ave. 12-58, zona 1
  16. Museo de la Tipografía Nacional
    18 Calle 6-72, zona 1
  17. Museo Otto René Mansilla, Radio TGW
    18 Calle 6-72, zona 1
  18. Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército de Guatemala
    21 Calle 3-81, zona 1
  19. Museo Numismático, Banco de Guatemala
    7ª Ave. 22-01, zona 1
  20. Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
    8ª Ave. 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas
  21. Centro Cultural, Museo del Ferrocarril
    9ª Ave. “A” 18-03, zona 1
  22. Casa Abril
    15 Calle 11-61, zona 1
  23. Registro General de la Propiedad
    9ª Ave. 14-25, zona 1

Museos fuera de zona 1

  1. Mapa en Relieve de Guatemala
    Avenida Simeón Cañas Final, Hipódromo del Norte, zona 2
  2. Biblioteca César Brañas
    6ª Calle 0-60, zona 3
  3. Museo del Deporte de Guatemala
    Ruta 2 Vía 5, 1-29, zona 4, 4 Grados Norte
  4. Museo de la Gran Logia de Guatemala
    12 Ave. 26-67, zona 5

Precio

Entrada gratuita

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

