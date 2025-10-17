Noche de los Museos 2025: fecha, horario y museos participantes

El próximo viernes 7 de noviembre, prepárese para asistir a la famosa Noche de los Museos, que celebrará su 14.ª edición, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.

En esta oportunidad, 27 instituciones culturales abrirán sus puertas con una variedad de actividades para toda la familia, desde las 17 hasta las 22 horas.

Habrá exposiciones, talleres, visitas libres, conciertos, presentaciones artísticas y otras atracciones para el público general. Organice su itinerario y disfrute de esta edición. Desde marzo, los museos participantes trabajan en la preparación de esta actividad.

Se estima que cada museo recibe a cerca de 6 mil personas en esa noche que las familias y los amigos caminan por el Centro Histórico y zonas aledañas.

Fecha

viernes 7 de noviembre

Hora

17 a 22 horas

Lugares

Museo de la Universidad de San Carlos

9ª Ave. 9-79, zona 1 Palacio Legislativo, Congreso de la República

9ª Ave. 9-44, zona 1 Museo Nacional de Historia

9ª Calle 9-70, zona 1 Universidad Popular

10ª Calle 10-32, zona 1 Sala Histórica de la Policía Nacional Civil

10ª Calle 13-92, zona 1 Centro Cultural La Quinta

5ª Calle 5-33, zona 1 Casa de la Memoria Kaji Tulam

6ª Ave. 1-73, zona 1 Museo del Holocausto Guatemala

8ª Ave. 1-88, zona 1 Centro Cultural Mosaico Guatemala

10ª Calle 4-19, zona 1 Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G)

6ª Ave. 11-02, zona 1, Edificio Lux, segundo nivel Centro Cultural El Templo del Talpetate

3ª Ave. 10-29, zona 1 Centro Cultural Universitario y Cinemateca Universitaria

2ª Ave. 12-40, zona 1, Paraninfo Universitario Museo Postal de Correos de Guatemala

7ª Ave. 11-67, zona 1, Palacio de Correos, segundo nivel, Ala norte Club Guatemala

7ª Ave. 12-75, zona 1 Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

8ª Ave. 12-58, zona 1 Museo de la Tipografía Nacional

18 Calle 6-72, zona 1 Museo Otto René Mansilla, Radio TGW

18 Calle 6-72, zona 1 Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército de Guatemala

21 Calle 3-81, zona 1 Museo Numismático, Banco de Guatemala

7ª Ave. 22-01, zona 1 Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza

8ª Ave. 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas Centro Cultural, Museo del Ferrocarril

9ª Ave. “A” 18-03, zona 1 Casa Abril

15 Calle 11-61, zona 1 Registro General de la Propiedad

9ª Ave. 14-25, zona 1

Museos fuera de zona 1

Mapa en Relieve de Guatemala

Avenida Simeón Cañas Final, Hipódromo del Norte, zona 2 Biblioteca César Brañas

6ª Calle 0-60, zona 3 Museo del Deporte de Guatemala

Ruta 2 Vía 5, 1-29, zona 4, 4 Grados Norte Museo de la Gran Logia de Guatemala

12 Ave. 26-67, zona 5

Precio

Entrada gratuita

