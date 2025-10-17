Escenario
Noche de los Museos 2025: fecha, horario y museos participantes
Se anuncian más de 25 espacios culturales que abrirán sus puertas en ciudad de Guatemala en la famosa Noche de los Museos.
El Museo Nacional de Historia será parte del recorrido de la próxima Noche de los Museos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
El próximo viernes 7 de noviembre, prepárese para asistir a la famosa Noche de los Museos, que celebrará su 14.ª edición, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.
En esta oportunidad, 27 instituciones culturales abrirán sus puertas con una variedad de actividades para toda la familia, desde las 17 hasta las 22 horas.
Habrá exposiciones, talleres, visitas libres, conciertos, presentaciones artísticas y otras atracciones para el público general. Organice su itinerario y disfrute de esta edición. Desde marzo, los museos participantes trabajan en la preparación de esta actividad.
Se estima que cada museo recibe a cerca de 6 mil personas en esa noche que las familias y los amigos caminan por el Centro Histórico y zonas aledañas.
Fecha
viernes 7 de noviembre
Hora
17 a 22 horas
Lugares
- Museo de la Universidad de San Carlos
9ª Ave. 9-79, zona 1
- Palacio Legislativo, Congreso de la República
9ª Ave. 9-44, zona 1
- Museo Nacional de Historia
9ª Calle 9-70, zona 1
- Universidad Popular
10ª Calle 10-32, zona 1
- Sala Histórica de la Policía Nacional Civil
10ª Calle 13-92, zona 1
- Centro Cultural La Quinta
5ª Calle 5-33, zona 1
- Casa de la Memoria Kaji Tulam
6ª Ave. 1-73, zona 1
- Museo del Holocausto Guatemala
8ª Ave. 1-88, zona 1
- Centro Cultural Mosaico Guatemala
10ª Calle 4-19, zona 1
- Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G)
6ª Ave. 11-02, zona 1, Edificio Lux, segundo nivel
- Centro Cultural El Templo del Talpetate
3ª Ave. 10-29, zona 1
- Centro Cultural Universitario y Cinemateca Universitaria
2ª Ave. 12-40, zona 1, Paraninfo Universitario
- Museo Postal de Correos de Guatemala
7ª Ave. 11-67, zona 1, Palacio de Correos, segundo nivel, Ala norte
- Club Guatemala
7ª Ave. 12-75, zona 1
- Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
8ª Ave. 12-58, zona 1
- Museo de la Tipografía Nacional
18 Calle 6-72, zona 1
- Museo Otto René Mansilla, Radio TGW
18 Calle 6-72, zona 1
- Servicio de Historia Militar, Museo del Ejército de Guatemala
21 Calle 3-81, zona 1
- Museo Numismático, Banco de Guatemala
7ª Ave. 22-01, zona 1
- Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
8ª Ave. 20-59, zona 1, Ministerio de Finanzas Públicas
- Centro Cultural, Museo del Ferrocarril
9ª Ave. “A” 18-03, zona 1
- Casa Abril
15 Calle 11-61, zona 1
- Registro General de la Propiedad
9ª Ave. 14-25, zona 1
Museos fuera de zona 1
- Mapa en Relieve de Guatemala
Avenida Simeón Cañas Final, Hipódromo del Norte, zona 2
- Biblioteca César Brañas
6ª Calle 0-60, zona 3
- Museo del Deporte de Guatemala
Ruta 2 Vía 5, 1-29, zona 4, 4 Grados Norte
- Museo de la Gran Logia de Guatemala
12 Ave. 26-67, zona 5
Precio
Entrada gratuita
