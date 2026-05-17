Jayro Bustamante estrena “Cordillera de Fuego” en Guatemala y elige Santiago Atitlán para proyectarla por primera vez en el país

En noviembre del 2025, la producción tuvo su estreno mundial durante la 40 edición del Mar del Plata Film Festival, en Argentina y recibió comentarios positivos de varios críticos de cine internacional.

Bustamante es un guatemalteco que ha destacado la escena cinematográfica nacional e internacional. Además, ha sido reconocido por múltiples entidades globales debido a filmes como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024).

Según el director de cine nacional, considera que Cordillera de Fuego le brindó la oportunidad de poder unir la ciencia con el arte y como reconocimiento al elenco y a las comunidades que apoyaron el filme, lo estrenó en el país en Santiago Atitlán.

Jayro Bustamante promociona “Cordillera de Fuego”: su quinta película. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción) “Cordillera de Fuego”: es la quinta película de Jayro Bustamante. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción)

Sinopsis de Cordillera de Fuego

Un nuevo volcán se está formando en la Cordillera de Fuego de Guatemala, lo que representa tanto oportunidades de negocio como amenazas para la población local.

Para muchos, significa perder sus hogares y su forma de vida.

Paula, una vulcanóloga dedicada, está decidida a luchar contra la corrupción en su país para evacuar a las comunidades en riesgo y ponerlas a salvo.

Al observar cómo la comunidad comenzaba a aplicar las nuevas habilidades adquiridas, decidimos mezclar ritmos narrativos Jayro Bustamante

Ficha técnica

Género: Drama / acción / realismo mágico

Drama / acción / realismo mágico Duración: 90 minutos

90 minutos País: Guatemala

Guatemala Dirigida por: Jayro Bustamante

Jayro Bustamante Escrita por: Jayro Bustamante, Luis Carlos Pineda, Margarita Kénefic

Jayro Bustamante, Luis Carlos Pineda, Margarita Kénefic Producida por: Melissa Rosales y Jorge Peña

Melissa Rosales y Jorge Peña Producción ejecutiva por: Eliza Calder, Julie Cupples, Jayro Bustamante, Juan Pablo Olyslager y Georges Renand

Eliza Calder, Julie Cupples, Jayro Bustamante, Juan Pablo Olyslager y Georges Renand Una producción de: La Casa de Producción, Ixchel project, Universidad de Edimburgo, Les Films Du Vulcan

La Casa de Producción, Ixchel project, Universidad de Edimburgo, Les Films Du Vulcan Con el apoyo de: Fundación Ixcanul

Fundación Ixcanul Canción original: Soplo de fuego - Sara Curruchich

Soplo de fuego - Sara Curruchich Composición musical: Pascual Reyes

Pascual Reyes Elenco: María Mercedes Coroy, Tatiana Polomo, Juan Pablo Olyslager, Enrique Salanic, María Telón, Noé Robles, Glendy Rucal, Luis Carlos Pineda Morales, Willian Toc, Guie Cuyún Figueroa, El Alejo, Abelino García, Jonathan Shitamúl, Concepción Sicay, Aura Saquec, Freddy Coló, Lolmay García, María Cojtín, Luis Fernando Pierri, Joel Samayoa

"Cordillera de Fuego" es un filme de Guatemala, con duración de 90 minutos y que está catalogado como Drama, acción y realismo mágico. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción)

Contexto histórico

La Casa de Producción enfatizó en el contexto histórico del país que se integró en Cordillera de Fuego.

“En Guatemala, el Volcán de Fuego liberó en el 2018 un flujo piroclástico sobre varias aldeas en sus laderas, miles de personas murieron y la pérdida de propiedades fue absoluta”, dijo La Casa de Producción.

“Las labores de evacuación fueron escasas y carecían de soluciones a largo plazo. Hubo cierta cobertura mediática, pero sobre todo presenciamos numerosos videos grabados en tiempo real por víctimas y sobrevivientes”, agregó.

Estreno en Guatemala

La Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk fue el recinto que Jayro Bustamante eligió con La Casa de Producción para estrenar su quinta película en Guatemala.

Elenco y director de "Cordillera de Fuego", durante la alfombra verde previo a su estreno en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con el director de cine nacional, en ese establecimiento educativo se grabaron varias escenas de Cordillera de Fuego y según las comunidades de Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán, la producción unió los reinos Kaqchikel y Tz'utujil a través del arte.

El reparto de "Cordillera de Fuego" durante la alfombra verde en La Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk, en Santiago Atitlán. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El sábado 16 de mayo hubo alfombra verde con parte del elenco y su director. Además, el pino predominó en ese color que se utiliza en lanzamientos de películas vinculadas con la naturaleza.

Durante esa actividad, el elenco fue ovacionado por la comunidad que asistió a la proyección del filme y el conversatorio con el director.

Elenco y director de "Cordillera de Fuego", previo al estreno en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Las reacciones

Luego de la proyección de Cordillera de Fuego, Bustamante y el elenco conversaron con los asistentes y dieron detalles de varias escenas de la película, los retos con los que se enfrentaron y la satisfacción de proyectar su quinta producción en el país.

“Cordillera de Fuego no nació solo de la gana de hacer una película, sino del trabajo colectivo y lo que queríamos era terminar de crear los sentimientos que se tienen cuando uno entiende que es lo que pasa en las comunidades frente a las catástrofes sociales y a los fenómenos naturales”, indicó Jayro Bustamante.

“Hay un detalle muy importante en Cordillera de Fuego. La película no tiene final porque es una historia que sigue sucediendo. Los pueblos indígenas en el mundo siguen siendo desplazados, sus tierras siguen siendo cotizadas y esta es una historia que no queríamos acabar nosotros solo para darle un giro dramático, pero sí quisimos mostrar la realidad y al mismo tiempo representar a un pueblo resistente y capaz de enfrentarse a esos problemas”, añadió el director de cine local.

Jayro Bustamante promueve "Cordillera de Fuego", su quinta película. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

A propósito del trabajo colectivo e iniciativa para proyectar la historia, representantes de la Universidad de Edimburgo manifestaron la emoción de lo que se logró con Cordillera de Fuego.

“Esto es un sueño que tuvimos hace muchos años y nos sentimos muy orgullosos que se convirtió en realidad con la película. Un desastre, una erupción volcánica nunca nace con un vacío, nace en un contexto social, político y cultural y si queremos reducir el riesgo de las personas que viven en los lugares con volcanes activos, es muy importante entenderlos, conectar con ellos y con la realidad social del país”, dijo Julie Cupples, de la Universidad de Edimburgo.

Liza Calder, Jayro Bustamante y Julie Cupples. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Algunos de los protagonistas

“A quien tengo que darle gracias, primero, a mi Dios, a todo el equipo aquí presente, y a Jayro Bustamante como director de dicha película … Primero tenía un personaje y luego hubo un cambio con más responsabilidad. Fue un poco difícil para mí lo del guion, pero no imposible de hacer. Puse muy en alto primero a mi Guatemala, a mi departamento de Sololá y a mi pueblo querido Tz'utujil, Santiago Titán”, dijo Noé Robles.

Noé Robles, actor en la película "Cordillera de Fuego". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Interpreto a un pastor que es un papel muy importante para mí porque no imaginé sus diálogos. Tuve que trabajar mucho y me enorgullece mucho trabajar con Jayro porque es un increíble director”, añadió Willian Toc.

Willian Toc, actor en "Cordillera de Fuego". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Mi personaje es la maestra Anita. Fue muy importante darle vida porque me identifiqué mucho, debido a que es una maestra muy dedicada y comprometida con su comunidad. Fueron como sentimientos encontrados debido a que tuve una experiencia porque cerca de mi casa murieron siete personas a causa de un deslave, porque son realidades que se viven en los pueblos”, agregó María Ester Cojtín.

María Ester Cojtín le da vida a la maestra Anita en "Cordillera de Fuego". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Me siento muy feliz y emocionado por ver el fruto de un trabajo y esfuerzo de mucha gente. Cordillera de Fuego ha llevado una producción muy fuerte y me atrevo a decir que es una de las más ambiciosas y arriesgadas del cine guatemalteco. Además, trabajar con Jayro Bustamante siempre es un reto porque siempre nos exige para que superemos nuestros límites y su visión es muy clara con lo que busca y quiere lograr”, indicó el Alejo Maldonado.

El Alejo Maldonado agradece a Jayro Bustamante por los retos que le ayudó a superar en "Cordillera de Fuego". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Interpreto a Donaldo en Cordillera de Fuego y no puedo estar más feliz y agradecido de estar en la comunidad en la que grabamos una gran parte de la película. Estar nuevamente en contacto con la gente que lo hizo posible es un sueño hecho realidad, un gran honor y privilegio. Además, lo que más me gusta es que el cine se completa con quienes ven la película y no hay cosa más linda, que hacer cine en comunidad y para la comunidad”, enfatizó El Guie Cuyún Figueroa.

El Guie Cuyún Figueroa agradece a la producción por incluirlo en "Cordillera de Fuego". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Cordillera de Fuego en las salas de cine de Guatemala

De acuerdo con Jayro Bustamante, Cordillera de Fuego llegará a las salas de cine del país, a partir de julio próximo. Además, se proyectará en otros recintos culturales en varios departamentos.

“En Guatemala está naciendo un nuevo volcán y se llama Cordillera de Fuego y espero que todos puedan verla en algún momento. Ahora celebro su estreno nacional en Chukmuk, una comunidad de Santiago Atitlán en donde filmamos la película y hoy la vimos con toda la gente que trabajó en ella. Espero que puedan verla y comentarla en cualquier rincón de Guatemala, vamos a tratar de moverla a partir de julio así que estén pendientes”, concluyó el director de cine nacional.

La canción

De acuerdo con Sara Curruchich, Soplo de fuego fue compuesta especialmente para Cordillera de Fuego a petición de Jayro Bustamante y aceptó convencida de aportar al filme con su propuesta sonora.

La artista guatemalteca afirmó que el tema nació desde el pulso de la tierra y desde ese fuego que habita en los pueblos y que nunca se apaga.