Bustamante presentará a Rita, una producción que llega luego del éxito de películas como Ixcanul (2015), Temblores (2019), y La Llorona (2019), las cuales destacaron con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

En mayo último, La Casa de Producción confirmó que el director de cine nacional se enfocaría en la difusión de su nueva película y el pasado jueves 25 de julio se realizó el estreno mundial de Rita en el Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal, Canadá.

Durante la 28 edición de ese certamen que se llevó a cabo del 18 de julio al 4 de agosto, Bustamante participó y proyectó Rita, su primera coproducción de Hollywood en Guatemala.

De acuerdo con la organización, el Festival Internacional de Cine Fantasía que se celebró en Montreal, Canadá, es catalogado como un destino cultural y profesional que, desde su primera edición acaparó la atención de la industria cinematográfica internacional.

“Cada faceta de la cadena cinematográfica está cada vez más representada con delegados presenciales en el festival: directores, actores, productores, representantes de estudios, distribuidores y programadores de festivales, que pueden experimentar al público legendariamente entusiasta y creador de gustos de Fantasía”, explicó la organización.

Según La Casa de Producción, Rita fue seleccionada para participar en el prestigioso festival que se realiza desde 1996 y que destaca las artes visuales en géneros de fantasía y ciencia ficción. Además, fue en ese certamen que Bustamante comenzó el recorrido oficial de su nueva película en festivales.

Primer reconocimiento internacional para “Rita”

El pasado 27 de julio, se reveló que Rita ganó el premio a la mejor cinematografía en el Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal, Canadá.

“La Casa de Producción se enorgullece en anunciar que su reciente filme Rita, ganó el premio a la mejor cinematográfica en el prestigioso Festival Internacional Fantasía que se lleva a cabo en Montreal, Canadá. Esta destacada participación resalta el impacto del cine guatemalteco en la escena internacional y marca un momento crucial para esta industria en el país”, indicó la institución.

Bustamante agradeció el reconocimiento de su nueva película y manifestó su felicidad en redes sociales.

“Fue un gran honor recibir el premio de mejor cinematografía, Rita comienza su vida abriendo sus alas. Yo por mi parte estoy muy impresionado al darme cuenta de que esta historia conecta, encanta y horroriza a todos los que la ven sin importar de qué cultura vienen, el público se acercó muy conmovido a felicitar y agradecer a todo el equipo por darle voz a Rita”, afirmó el director de cine guatemalteco.

De qué trata “Rita”

De acuerdo con La Casa de Producción Rita es una película que fusiona la fantasía mística con temas de infancia e inocencia, con un registro emocional potente en una historia inspirada en un evento de la vida real.

Rita es una película dirigida por Jayro Bustamante y coproducida por La Casa de Producción y Concordia, un estudio que prioriza el talento, fundado por el director ganador del Óscar Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth y Waiting for Superman) y el galardonado productor Jonathan King (Spotlight), en asociación con Laurene Powell Jobs. y Colectivo Emerson.

Según las productoras, la película habla del poder del coraje femenino y, aun así, el director no pierde en ningún momento el sentido que en su corazón debido a que Rita es una historia de niñez, de sueños, de inocencia perdida y solidaridad.

Rita, una chica de 13 años que abandona su ciudad debido a que escapan de un padre abusivo. Además, encuentra consuelo hasta que es puesta en custodia en una casa segura administrada por el Estado.

Rita y sus compañeras planean un escape que termina en un impactante acto de violencia. El filme cuenta con la actuación y debut de Giuliana Santa Cruz, quien habla por todas las que sufrieron.

Bustamante, convencido de que cada producción está pensada para dar exposición a temáticas sociales, compartió detalles de Rita durante una entrevista reciente con Prensa Libre.

“Creo que los retos han sido diferentes para esta producción, porque para las primeras tres, sin lugar a duda, el reto más grande fue el financiamiento”, dijo el director de cine local al recordar Ixcanul, Temblores y La Llorona.

“En cambio, en esta producción (Rita), el financiamiento literalmente lo resolvimos muy rápido. Fue una cuestión de muy poco tiempo y creo que lo que habíamos hecho con las otras tres películas dio sus frutos. En esta ocasión fue como con Hollywood como industria detrás, entonces fue otra manera de financiar”, agregó Bustamante.

El filme cuenta con la actuación y debut de Guiliana Santa Cruz, quien le da vida a Rita. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El cineasta guatemalteco aseguró que su nuevo filme uno de sus grandes retos en Rita fue el tamaño, debido a que integró a 300 niñas y generó aproximadamente cinco mil oportunidades de trabajo. “Antes de Rita, Temblores era la más grande, en términos de coro actoral y en términos de locaciones, pero Rita no se compara porque se contó con 300 niñas actuando, empleos directos e indirectos fueron cinco mil y luego la creación de todo un universo”, añadió.

Curiosidades de “Rita”

Según indicó Bustamante, las 300 niñas que participaron en su nueva película, crean distintos universos y sus personajes están dividas en clanes.

Según indicó Bustamante, las 300 niñas que participaron en su nueva película, crean distintos universos y personalidades cuyos personajes están divididos en clanes.

Los ángeles

Giuliana Santa Cruz es Rita

Glendy Rucal le da vida a Gladys

Ángela Quevedo protagoniza a Sulmi

Alejandra Vásquez aparece como Bebé

André Aldana es La Terca

Glendy Rucal es Gladys en la película "Rita". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los clanes

Estrellas

Arcoíris

Lobas

Conejas

Princesas

De acuerdo con Bustamante, a cada una de las participantes se le diseñó su traje a la medida. “En esta producción se crearon todos los trajes que usan, pero con detalles porque son trajes que también tenían que acompañar las emociones con ellas”, agregó.

Según el director de Rita, durante la producción hubo un momento particular que los hizo cercanos y surgió durante el aprendizaje adquirido en la academia de su fundación.

“Nuestra academia funciona desde el 2013 y en esta ocasión apoyó a las 300 niñas, quienes recibieron clases de actuación y consejos de los actores y actrices que participaron en las películas anteriores”, añadió Bustamante.

Ángela Quevedo es Sulmi en el filme "Rita", (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La primera coproducción entre Hollywood y Guatemala

Durante la conversación, Jayro recalcó que Rita es su primera coproducción que une a Hollywood con el país y que eso abre una puerta en esa gran industria del cine internacional.

El director guatemalteco agregó que el financiamiento de sus primeras películas lo obtuvo gracias al apoyo de Francia. Sin embargo, con Rita dio un giro. “Mis primeras creaciones fueron una combinación entre Francia-Guatemala, pero esta vez fue con Hollywood porque nuestro coproductor es Jonathan King, que es el quien produjo Roma (2018), Una mujer fantástica (2017), y No (2012), se involucró. Él ha hecho todas estas grandes películas, mucho en el nicho de los de las películas latinas que han tenido mucho éxito en Hollywood y eso a nosotros nos abre una puerta en esta gran industria que es Hollywood para para seguir haciendo películas”, dijo.

“Digamos que ahora Hollywood nos está viendo y tiene que ver con la invitación que me hicieron a participar en actividades de la Academia de los Óscar. Entonces, ellos tienen ganas de apoyar el cine de Guatemala, lo que necesitamos ahora es demostrar que en el país tenemos ganas de apoyar, de ir a las salas de cine y aprovechar esta inversión que están haciendo”, agregó.

Bustamante dijo que, una cosa es que Francia con su sistema de ayuda cultural beneficie con la creación de cine en Guatemala, otra distinta es que Hollywood con su gran industria, inyecte para que el país se convierta en enorme maquinaria.

Alejandra Vásquez, es Bebé en la película "Rita". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Las protagonistas

Glendy Rucal (Gladys), Ángela Quevedo (Sulmi), Alejandra Vásquez (Bebé), Giuliana Santa Cruz (Rita) y André Aldana (La Terca), son cinco de los ángeles que muestran distintas personalidades, pero que dieron trabajo, constancia y compromiso para que esta nueva película lograra proyectar la historia inspirada en un evento de la vida real.

Las cinco protagonistas del filme coinciden que participar en la producción reciente de Bustamante fue una experiencia de aprendizaje y de proyección en la gran pantalla, así como de contar una historia que lleva sufrimiento y dolor.

André Aldana muestra rebeldía en el filme y le da vida a "La Terca". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Una producción vinculada con el realismo mágico

Según el director guatemalteco, Rita habla sobre la situación de la niñez que se encuentra en vulnerabilidad en Guatemala y en todos los países de Centroamérica.

“Se realizó una investigación desde Panamá hasta Guatemala y esta vez la empecé en Panamá, y de Panamá me vine para acá. Y eso pasó porque una mis colaboradoras, que es productora asociada a la película, adoptó a dos niñas en Panamá. Entonces estudiando el caso de estas dos niñas, empezamos a abrir como esa Caja de Pandora, a visualizar las similitudes y sobre todo, de cómo los adultos reaccionamos siempre como con indiferencia hacia la problemática de los niños y cuando nos explotan problemáticas, lo primero que hacemos es estigmatizar, para no para no tener la responsabilidad”, dijo Bustamante, quien aceptó que su nueva película incluyó el realismo mágico.

“Me gusta mucho utilizar el realismo mágico para contar las historias y en mis películas anteriores incluí algo de ello. Sin embargo, en Rita, toda la producción contiene realismo mágico y creo que nos interesa mucho parte en la que la fantasía y el horror se mezclan muy bien. Entonces, estamos realmente usando realismo mágico, fantasía y horror, porque queremos llegar a una audiencia joven”, afirmó Bustamante.

Jayro Bustamante, director guatemalteco de cine. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Premier en Guatemala

Rita, la reciente película de Jayro Bustamante se proyectará por primera vez en Guatemala el miércoles 7 de agosto, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 18 horas.

#JayroBustamante promociona "Rita", una película que muestra una potente historia inspirada en un evento de la vida real y que fusiona la fantasía con temas de infancia e inocencia. @prensa_libre https://t.co/AX3SupKLRF pic.twitter.com/J1bxedirfn — Keneth Cruz (@KenethCruz_PL) August 6, 2024

Según La Casa de Producción, se vivirá una noche inolvidable durante la premier de Rita debido a que contará con alfombra roja, un evento exclusivo que celebrará el lanzamiento en el país de la primera coproducción de Guatemala y Hollywood que contará con la participación de sus protagonistas, el equipo de producción y otros entusiastas del cine.

Localidades

Balcón II – Q165

Balcón I Trasero – Q275

Balcón I Delantero y Palco – Q385

Platea Q385

Las entradas se pueden adquirir en la página web oficial de TodoTicket.