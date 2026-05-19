Shakira invita al grupo de baile Ghetto Kids a participar en el espectáculo de medio tiempo del cierre del Mundial

Con coreografías únicas al ritmo de música en tendencia, la agrupación de baile Ghetto Kids ha captado la atención del público, incluso la de la cantante colombiana Shakira, quien los invitó a integrar el grupo de bailarines que participará en el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de publicar un video en el que muestran sus mejores pasos al ritmo de Dai Dai, el himno oficial de la Copa Mundial, los pequeños bailarines recibieron la invitación de la artista para participar en el espectáculo.

Según explicó Shakira, el grupo infantil de danza ugandés estará en el escenario de la Copa del Mundo junto a ella. Además, invitó a otros bailarines a sumarse a la tendencia y enviar sus mejores coreografías para formar parte del espectáculo.

El video, compartido tras el estreno oficial de Dai Dai, destaca: “¡Diferentes banderas, una pasión! Cargando la Copa del Mundo 2026”, mientras los bailarines muestran las banderas oficiales de los países anfitriones de esta edición.

En una historia publicada en redes sociales, la intérprete de Ojos así destacó que necesitará bailarines para su presentación, ya que busca que el espectáculo sea inolvidable y que también desea sumar otros talentos.

En uno de sus videos, Shakira expresó: “Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda”. El mensaje provocó una reacción inmediata del grupo, cuyos integrantes respondieron con otro video en el que dijeron: “Hola Shakira, ¡sí queremos actuar contigo!”, y añadieron: “¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”.

Entre gritos de alegría, con la bandera de Colombia y al ritmo de Dai Dai, los niños celebraron la invitación extendida por Shakira. Desde los más pequeños hasta los mayores, los integrantes del grupo celebraron que viajarán a Estados Unidos para participar en julio en la final de la Copa del Mundo.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey será la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA el próximo 19 de julio, cuando se definirá al nuevo campeón y se presentarán artistas como Madonna, BTS y Shakira.

Quiénes son Ghetto Kids

La agrupación de bailarines, que se hizo famosa en redes sociales, surgió en el 2014 por iniciativa de David Kavuma, quien desarrollaba un proyecto de ayuda social en el barrio Katwe, en Kampala, Uganda.

El programa buscaba ofrecer oportunidades a niños de primaria en condición de vulnerabilidad, mediante el baile y la música como herramientas de desarrollo.

Medios como la agencia EFE destacan que la agrupación ganó notoriedad luego de participar en el programa Britain’s Got Talent y colaborar con el cantante Eddy Kenzo.