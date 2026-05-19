Natalia Lafourcade: fecha del concierto, precios de boletos y dónde comprar entradas para el Cancionera Tour en Guatemala

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el recinto donde Natalia Lafourcade se reunirá con su público de Guatemala durante su Cancionera Tour. La artista se ha consolidado en la música como creadora de puentes entre ritmos, géneros, generaciones e identidades.

La artista veracruzana lleva su gira Cancionera Tour para reunirse con sus seguidores luego de presentar su más reciente disco de estudio, Cancionera, trabajo coproducido con Adan Jodorowsky.

Canciones como Amor clandestino, Cómo quisiera quererte y Luna creciente formarán parte de los éxitos que podrán disfrutarse en Guatemala el próximo 17 de septiembre, a las 20 horas.

La venta de boletos ya está habilitada en Guatemala a través del portal Eticket. El concierto nace como una expansión de su recorrido, que, según la artista, inició como una celebración de las canciones y de los cancioneros.

“Cuánta dicha, mi gente linda… ni la imaginación de esta Cancionera hubiese podido anticipar un viaje tan hermoso”, dijo Natalia Lafourcade al anunciar su Cancionera Tour.

Algunos países de Centroamérica y varias fechas en México se suman a los conciertos ya anunciados en Latinoamérica, gira que la llevará a países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, así como a presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

El portal de Natalia Lafourcade destaca que Cancionera fue grabado de forma análoga en Ciudad de México, lo que le ha valido reconocimientos en los premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Grammy), al destacar en las categorías de Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor.

Su voz y talento la han consolidado como una de las artistas más influyentes de la música latinoamericana contemporánea. Para su visita a Guatemala, Natalia Lafourcade eligió el Teatro Nacional para su concierto. Estos son los precios de las entradas:

Precios de las entradas

Central: Q1,580.00

Lateral derecho: Q1,580.00

Lateral izquierdo: Q1,580.00

Balcón I delantero: Q1,020.00

Balcón I trasero: Q1,020.00

Balcón II: Q820.00

Palco inferior izquierdo: Q870.00

Palco inferior derecho: Q870.00

Palco superior izquierdo: Q720.00

Palco superior derecho: Q720.00

Conciertos en Centroamérica

Más allá de su visita a Latinoamérica, Lafourcade visitará algunos países de Centroamérica, entre ellos: