Stranger Things: hermanos Duffer revelan el rechazo inicial de la serie, las decisiones sobre el elenco y los proyectos futuros

Entre el suspenso y la acción, y con una historia que atrapó al público, Stranger Things se convirtió en un fenómeno que despertó la nostalgia en los adultos y sumergió a los más jóvenes en el misterio. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito, los hermanos Duffer revelaron que el proyecto fue rechazado en diversas ocasiones y cómo ciertas decisiones ayudaron a impulsar su popularidad.

La serie, que durante casi 10 años mantuvo al público expectante por el desarrollo de la historia en Hawkins y por la forma en que la pandilla luchaba contra Vecna, se convirtió en un éxito para Netflix. Esto llevó a la plataforma a pensar en expandir el universo con Stranger Things: relatos del 85 y otros proyectos que se espera desarrollar en los próximos años.

Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, Matt y Ross Duffer destacaron que el proyecto fue rechazado al menos 11 veces y conversaron sobre las decisiones relacionadas con el elenco, principalmente la incorporación de Winona Ryder.

Según el relato de los hermanos Duffer, grandes cadenas y productoras rechazaron sumarse al proyecto, ya que ellos buscaban no solo llevar la historia a la pantalla, sino también dirigirla. Uno de los rechazos más fuertes, confesaron, fue el de FX, pues aseguraron que tras esa negativa sintieron que estaban perdidos.

Ross Duffer resaltó que, en la búsqueda de llevar el proyecto a la pantalla, se acercaron a una productora que les pidió ver trabajos dirigidos anteriormente por ellos. Sin embargo, después de observar sus películas, la productora rechazó que ambos dirigieran la serie.

Los hermanos Duffer destacaron que la mezcla de protagonistas infantiles con conceptos cinematográficos al estilo de Stephen King y Steven Spielberg no fue comprendida por quienes rechazaron la idea.

Decisiones que marcaron la serie

Parte del éxito de la serie deriva del elenco conformado por los hermanos Duffer, pues, según destacó Infobae, la incorporación de Winona Ryder y David Harbour marcó el proyecto, mientras cada actor dio vida a la historia.

Con Winona Ryder mantuvieron una reunión en la que ella expresó sus inquietudes sobre permanecer durante varios años en un proyecto televisivo, ya que no había participado en una serie de esa magnitud. Pese a ello, la convencieron de formar parte de cinco temporadas, decisión que los directores consideraron un acierto.

Para el papel de Hopper, explicaron que inicialmente buscaron a Billy Crudup, quien era la primera opción para interpretar al personaje. Sin embargo, tras su negativa, el director de casting les señaló la compatibilidad de David Harbour con el papel, lo que terminó de convencerlos con una sola toma.

El final fue otra de las decisiones que los hermanos Duffer resaltaron, pues aseguraron que fue elaborado de forma detallada y cuidadosa, y que marcó la despedida real del elenco de sus personajes, de sus compañeros y del proyecto.

Matt Duffer añadió que escenas como la despedida entre Hopper y Eleven antes del cierre de la última temporada marcaron una narrativa evolutiva, mientras que el final del personaje de Eleven quedó abierto a interpretación.

There's a haunting in Hawkins...



Stranger Things: Tales From ‘85 Season 2. Coming this fall! pic.twitter.com/jFZGNB57m8 — Netflix (@netflix) April 28, 2026

Proyectos futuros de Stranger Things

La franquicia continúa en expansión luego del estreno de la serie animada Stranger Things: relatos del 85. Los hermanos Duffer trabajan en proyectos como un spin-off que, aunque aún se encuentra en una fase temprana, busca desarrollarse de una forma diferente e innovadora, sin que se perciba como una copia de la serie original.

Asimismo, revelaron que trabajan en un proyecto cinematográfico basado en una idea original.