Berlín y “La dama del armiño”: trama, elenco y el cierre del personaje interpretado por Pedro Alonso en el universo de La casa de papel

Pedro Alonso ha sido uno de los actores más destacados de la serie La casa de papel, gracias a su personaje de Berlín, que lo catapultó en Netflix y lo llevó a tener su propio spin-off, no solo con una, sino con dos temporadas.

Luego de casi 10 años de dar vida al extravagante ladrón, Pedro Alonso señaló que dejará al personaje tras el estreno de Berlín y “La dama del armiño”, donde vuelve a reunirse con su banda para ejecutar un nuevo robo.

Según destaca Netflix Tudum, la segunda temporada se adentra en la vida de Berlín antes de ingresar bajo el mando de El Profesor a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. En esta ocasión reunirá nuevamente a su pandilla: Michelle Jenner como Keila, Tristán Ulloa como Damián, Begoña Vargas como Cameron, Julio Peña Fernández como Roi y Joel Sánchez como Bruce, quienes acompañan a Pedro Alonso en su despedida de este universo.

Bajo el nombre Berlín y “La dama del armiño”, la serie sigue a Berlín y Damián, quienes aceptan un trabajo para robar una obra única: “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci.

Este nuevo golpe los lleva a Sevilla, donde intentarán robar el cuadro para el empresario Álvaro Hermoso de Medina, interpretado por José Luis García-Pérez. Sin embargo, el plan terminará desarrollándose de otra manera, según destaca Tudum.

Con esta segunda entrega, Pedro Alonso se adentra en el desenlace de su personaje, pese a que los creadores buscaban continuar la historia en futuras temporadas. El actor decidió dejar el papel, lo que deja inconclusa parte de la trama que conecta con la serie principal.

Con ocho capítulos, la producción desarrolla uno de los golpes más grandes ejecutados por Berlín, adelanta Netflix sobre esta nueva entrega inspirada en La casa de papel.

La historia comienza cuando Berlín recibe un encargo del duque de Málaga: robar la icónica pintura “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci. Esto lleva al personaje a reunir nuevamente a su banda para ejecutar el atraco.

Sin embargo, según Netflix Tudum, el verdadero objetivo no será la obra de arte, sino vengarse del duque. Para lograrlo, Berlín y Damián fingirán que planean el robo del cuadro mientras preparan el golpe real.

La ciudad de Sevilla será uno de los principales escenarios de la producción. Allí, el duque intentará chantajear a Berlín, sin imaginar que despertará el lado más oscuro del personaje.

Mucho profesional del robo, pero aquí hay más suspensos que en septiembre. Demuestra que tú sí tienes nivel para esta banda 👇 #BerlinNetflix



Lots of heist professionals, but there are more fails here than September exams. Prove you actually have what it takes to join this gang… pic.twitter.com/Tls8MiVEwa — La casa de papel - BERLÍN (@lacasadepapel) May 15, 2026

Reparto de Berlín y “La dama del armiño”

Pedro Alonso (Berlín)

Michelle Jenner (Keila)

Tristán Ulloa (Damián)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña Fernández (Roi)

Joel Sánchez (Bruce)

También se suman nuevos personajes para desarrollar la trama, entre ellos:

Inma Cuesta (Candela, una mujer sevillana impredecible y temperamental)

José Luis García-Pérez (duque de Málaga, Álvaro Hermoso de Medina)

Marta Nieto

Sevilla tiene el arte. Ellos el plan para robarlo. ‘Berlín y la dama del armiño’ llega el 15 de mayo.



Seville has the flair. They have a plan to steal it. ‘Berlin and the Lady with an Ermine’ arrives May 15.



Sevilha tem aquele charme. Eles têm um plano para roubar. “Berlim e a… pic.twitter.com/p20SpskZxz — La casa de papel - BERLÍN (@lacasadepapel) May 6, 2026

Regreso de La casa de papel

Una de las sorpresas que Netflix dio previo al cierre de la serie Berlín fue la continuidad del universo, que traería de regreso a Álvaro Morte, conocido como El Profesor, quien podría continuar con la trama.

Por medio de su plataforma, Netflix destacó que el universo de La casa de papel continuará, tal como lo anunció en redes sociales y durante el evento de lanzamiento de Berlín y “La dama del armiño”.

Por ahora, Netflix no ha revelado cuándo comenzará a grabarse la nueva producción ni cuándo podría llegar a la plataforma.