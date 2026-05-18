Bad Bunny sorprende en Puerto Rico con nueva colaboración de ropa y aparición que desata furor

Benito Antonio Martínez Ocasio intentó pasar desapercibido al ingresar en un centro comercial de Puerto Rico para visitar una tienda Zara, marca con la que se le ha relacionado por algunos de sus vestuarios. Al notar su presencia, seguidores abarrotaron el lugar.

El intérprete de “Tití me preguntó” utilizó lentes, gorra y capucha para evitar ser reconocido. Sin embargo, algunos seguidores se percataron de su presencia, lo que provocó que decenas de admiradores llegaran al lugar.

Benito fue captado en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico, cuando salía de la tienda con varias bolsas de compra. La visita ocurrió mientras se preparaba el lanzamiento de la colaboración entre la casa de modas y Bad Bunny.

Entre solicitudes de fotografías, mensajes de cariño y un público que buscaba acercarse, Bad Bunny transitó hacia la salida del centro comercial y mantuvo una actitud amable con sus seguidores, al permitirles acercarse para fotografiarlo.

El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo y coincidió con el lanzamiento de la línea de ropa desarrollada entre el artista y la cadena Zara. Medios como Infobae destacaron que en el centro comercial se habilitó un espacio exclusivo para esta colección.

En la tienda visitada por Bad Bunny, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir primero las prendas de la colección que lleva el nombre del artista, destacó Infobae.

Para esta línea, la casa de modas y Bad Bunny combinaron prendas de uso diario con otras de sastrería, en una propuesta de vestuario más relajada.

Aunque por ahora esta línea solo está disponible en Puerto Rico, también será incluida en el portal de la casa de modas. Según Infobae, las prendas buscan reflejar la dualidad artística de Bad Bunny.

Este año, Bad Bunny ha estado más vinculado con la casa de moda española, cuyos diseñadores participaron en la elaboración del vestuario utilizado por el cantante durante el Super Bowl y en la Met Gala.

Vogue destacó que la colección Benito Antonio incluye jerséis de punto, sudaderas y otras prendas con rayas y una paleta de colores que refleja la personalidad del artista. El medio resaltó que el lanzamiento ocurre antes de que Bad Bunny retome su gira por España.