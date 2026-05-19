Luna Azul en mayo del 2026: cuándo y a qué hora verla en Guatemala

Uno de los fenómenos más curiosos de los ciclos lunares es la llamada Luna Azul, que ocurre cada dos años y medio aproximadamente. Este evento se registrará el próximo 31 de mayo.

La luna llena de mayo marcará la llegada de este fenómeno, el cual permite que, dentro de un mismo mes, ocurran dos lunas llenas debido al ciclo lunar de 29.5 días.

El director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, explicó que la llamada Luna Azul es un fenómeno sencillo que consiste en la aparición de dos lunas llenas dentro del mismo mes.

El astrónomo destacó que este fenómeno ocurre principalmente en meses de 31 días, ya que en estos casos la primera luna llena puede registrarse el primer día del mes y repetirse a finales de este.

El fenómeno de la Luna Azul, agregó el experto, no implica que la Luna cambie de color, sino que se refiere a la presencia de dos lunas llenas en un solo mes.

El ciclo de mayo es un ejemplo de ello. Castro resaltó que la primera luna llena ocurrió el pasado 1 de mayo y, tras pasar por las fases de cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente, volverá a registrarse una luna llena el próximo 31 de mayo.

Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), dijo a Prensa Libre en una nota anterior que la segunda luna llena ocurrirá el 31 de mayo, a las 2.45 horas. Castro destaca que esta luna saldrá por el Horizonte Este a las 19.03 horas y se ira viendo dependiendo dependiendo de la ubicación que se vea.

Este fenómeno también es poco frecuente. Edgar Castro destacó que la Luna Azul ocurre aproximadamente cada 30 meses, período en el cual los ciclos lunares vuelven a coincidir con el calendario para producir dos lunas llenas en un mismo mes.

El portal Space Place, de la NASA, destaca que este fenómeno es especial porque añade una luna llena “extra” a una estación que normalmente tiene cuatro lunas llenas. El término comenzó a popularizarse en la década de 1940.

El calendario de las próximas lunas llenas del 2026, así como sus denominaciones según el Almanaque del Viejo Granjero, es el siguiente: