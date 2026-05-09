¿Qué dicen los científicos sobre los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos?

Archivos clasificados del Pentágono de Estados Unidos fueron publicados en una página oficial del Departamento de Defensa de ese país, donde se comparten al menos 161 documentos relacionados con supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI).

Las carpetas reveladas presentan informes con supuesta documentación gráfica y testimonios sobre dichos avistamientos, entre ellos los de astronautas que participaron en misiones como Apolo 11, 12 y 17. Asimismo, incluyen testimonios y fotografías de supuestos casos de fenómenos anómalos no identificados (FANI) reportados por civiles en tierra.

Fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien destacó que dichos archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”. Sin embargo, esta publicación ha sido criticada por científicos, quienes señalan que se divulgaron archivos sin análisis ni contexto, lo que solo alimentará más especulaciones en lugar de aportar datos científicos.

Edgar Castro: “No se ve algo realmente espectacular”

En Guatemala, el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, explicó que dentro de los archivos revelados por Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados no se presentan hechos concretos ni científicos que demuestren visitas extraterrestres.

Destacó que en muchas de las imágenes “no se ve algo realmente espectacular”, sino básicamente puntos o formas grises que no logran dimensionarse bien. Asimismo, indicó que estos documentos carecen de valor científico suficiente, ya que no existen datos para llegar a una conclusión.

Desde el punto de vista científico, explicó que se trabaja con datos para desarrollar investigaciones, pero recalcó que esos datos no se están presentando para determinar este tipo de hechos. Por ello, insistió en que se necesita información más contundente, como muestras de supuestas naves extraterrestres o cuerpos biológicos.

Agregó que, para los científicos, las pruebas sobre vida extraterrestre deberían incluir procesos más metódicos, como análisis de ADN de tejidos de supuestos seres biológicos y estudios del contenido de presuntas naves.

Castro destacó que, si dichas evaluaciones fueran realizadas por científicos calificados y se comprobara su autenticidad, entonces podría establecerse la existencia real de vida extraterrestre.

This one is pretty cool!



(UNDISCLOSED LOCATION)

01.01.2024



Courtesy Video



All Domain Anomaly Resolution Office



The United States Indo-Pacific Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of… pic.twitter.com/wTEuZVVfn4 — Joe Murgia (@TheUfoJoe) May 8, 2026

Añadió que, desde el ámbito científico, se considera difícil que existan seres inteligentes en el universo, debido a que la formación del ser humano respondió a una serie de circunstancias excepcionales.

Por último, hizo un llamado a evitar especulaciones en redes sociales sobre las revelaciones difundidas, ya que, según afirmó, no demuestran ningún hecho científico.

Sean Kirkpatrick: “Solo servirá para alimentar más especulaciones”

Testimonios publicados por la revista Scientific American recogen la postura de Sean Kirkpatrick, físico y exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, quien afirmó que la divulgación solo alimentará las especulaciones en lugar de aportar datos concretos.

En sus declaraciones, Kirkpatrick destacó que “no hay ningún análisis ni contexto”, por lo que la publicación de estos archivos “solo alimentará más especulaciones, creará nuevas teorías conspirativas y fomentará una pseudociencia de salón”.

Mick West: “Nada realmente interesante”

Otro de los pronunciamientos citados por Scientific American es el del investigador independiente y escritor científico Mick West, quien señaló que, aunque los archivos incluyen videos, “no hay nada realmente interesante”, ya que solo muestran “más puntos y más paralaje”.

A través de sus redes sociales, West indicó que el video PR38 parece ser el más interesante visualmente entre las pruebas reveladas; sin embargo, recordó que “en la investigación de Metabunk de hace dos años se determinó que su forma era un artefacto de la cámara”.

Aunque algunas personas podrían interpretarlo como un posible ovni, el investigador sostuvo que se trata de “picos de difracción, similares a los de Gimbal, pero con una cámara diferente”, aspectos que explicó en su sitio web.

In the first tranche of government UFO files, video PR38 looks the most visually interesting, but the shape was determined to be a camera artifact in the Metabunk investigation two years ago. Diffraction spikes, a bit like Gimbal's, but different camera.https://t.co/oGplLAhOo8 pic.twitter.com/POfuxhcQlO — Mick West (@MickWest) May 8, 2026

Federica Bianco: “No he observado fenómenos que violen las leyes de la física”

La cadena CBS News conversó con la profesora asociada del Departamento de Astronomía y Física de la Universidad de Delaware, Federica Bianco, quien durante su trabajo en la NASA, donde se estudiaban fenómenos anómalos no identificados, aseguró no haber observado evidencia que indique vida o tecnología de civilizaciones extraterrestres.

Destacó que no ha visto registros que prueben la existencia de fenómenos que “violen las leyes de la física”.

"For all the attention paid to UFOs over the past decade, we still have no evidence that they exist. The public may be more willing to listen to claims about downed spaceships and alien life forms, but we haven’t actually seen any. The murky Pentagon UFO videos have not been… — Michael Shermer (@michaelshermer) May 9, 2026

Neil deGrasse Tyson: “La mayoría de las personas desconocen los fenómenos ópticos”

El astrofísico Neil deGrasse Tyson también declaró a CBS News que estas pruebas únicamente evidencian que muchas personas que observan el cielo “desconocen los fenómenos ópticos, climáticos y astronómicos”, lo que provoca reportes de supuestos objetos misteriosos y no identificados.

Asimismo, cuestionó por qué, si realmente existieran estas visitas, solo el Gobierno tendría pruebas, ya que diariamente se suben a internet grandes cantidades de videos sin que existan evidencias contundentes sobre vida extraterrestre.