Shakira lanza videoclip de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026 grabado entre Miami y México

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y otros jugadores dicen: “Shakira, we are ready”, al inicio del video de “Dai Dai”, que ya puede verse en YouTube.

El grupo infantil ugandés Ghetto Kids exclama: “We are ready too!” y acompaña con bailes a la cantante en algunas escenas del video.

El videoclip de Shakira, que cuenta con la colaboración de Burna Boy, fue grabado en Miami y dirigido por Hanna Lux Davis, según Billboard.

Por segunda vez, Shakira fue elegida para interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 lanzó el éxito “Waka Waka (This Time for Africa)”, recuerda Billboard.

Además, la cantante interpreta “Whenever, Wherever” frente a la estatua del emblemático Ángel de la Independencia, en Ciudad de México.

El nigeriano Burna Boy es uno de los referentes del afrobeats y fusiona ritmos latinos y africanos, con lo cual muestra la diversidad y el espíritu de la Copa del Mundo, explica Infobae.

Los tonos amarillos y azules de la cantante evocan la bandera de Colombia, su país natal, y el colorido en general rinde homenaje a la unión de culturas que caracteriza al Mundial de futbol.

Al final del video se muestran imágenes de partidos de Copas del Mundo anteriores, mientras Shakira rinde homenaje a leyendas del futbol, como Diego Maradona, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi, entre otros. También aparecen jugadores que competirán en el 2026.