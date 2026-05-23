Shakira lanza videoclip de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026 grabado entre Miami y México

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Shakira lanza videoclip de “Dai Dai”, el himno del Mundial 2026 grabado entre Miami y México

Con la participación de algunos de los campeones de la Copa Mundial de Futbol, Shakira presenta junto a Burna Boy el video del tema oficial del Mundial 2026.

Buena Vida

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Shakira vuelve al Mundial tras Waka Waka con un video lleno de figuras del futbol

Shakira lanza Dai Dai junto a Burna Boy, el tema de la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: tomada del videoclip de Youtube)

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y otros jugadores dicen: “Shakira, we are ready”, al inicio del video de “Dai Dai”, que ya puede verse en YouTube.

El grupo infantil ugandés Ghetto Kids exclama: “We are ready too!” y acompaña con bailes a la cantante en algunas escenas del video.

El videoclip de Shakira, que cuenta con la colaboración de Burna Boy, fue grabado en Miami y dirigido por Hanna Lux Davis, según Billboard.

Por segunda vez, Shakira fue elegida para interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 lanzó el éxito “Waka Waka (This Time for Africa)”, recuerda Billboard.

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FOTODELDÍA AME8897. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 02/05/2026.- La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho

“Dai Dai”: Shakira y Burna Boy rinden homenaje a leyendas del futbol en el himno del Mundial 2026

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Además, la cantante interpreta “Whenever, Wherever” frente a la estatua del emblemático Ángel de la Independencia, en Ciudad de México.

El nigeriano Burna Boy es uno de los referentes del afrobeats y fusiona ritmos latinos y africanos, con lo cual muestra la diversidad y el espíritu de la Copa del Mundo, explica Infobae.

Los tonos amarillos y azules de la cantante evocan la bandera de Colombia, su país natal, y el colorido en general rinde homenaje a la unión de culturas que caracteriza al Mundial de futbol.

Al final del video se muestran imágenes de partidos de Copas del Mundo anteriores, mientras Shakira rinde homenaje a leyendas del futbol, como Diego Maradona, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi, entre otros. También aparecen jugadores que competirán en el 2026.

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