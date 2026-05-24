Lamine Yamal y figuras del Barça se roban las miradas en concierto de Bad Bunny en Barcelona

Bad Bunny causa furor en España, donde tiene programados conciertos durante tres semanas.

“Bad Bunny montó una celebración digna de la final de un Mundial en el Estadi Olímpic, con 50 mil almas”, anotó la periodista del periódico El Mundo, en referencia al primer concierto que el Conejo Malo ofreció en Barcelona.

El Conejo Malo hizo un guiño a los barceloneses y comenzó el concierto con un video en el que dos seguidores hablan en catalán.

Entre los asistentes se observó a jugadores del Barça.

Lamine Yamal estuvo entre quienes acudieron al concierto que Bad Bunny ofreció en Barcelona, reportó el diario La Opinión, y en videos difundidos en redes sociales se le observa bailando al ritmo de la música del cantante.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal asiste al concierto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha ofrecido este viernes en el Estadio Olímpico de Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE/Alejandro García)

Algunas tomas captaron también a Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Ferran Torres y Robert Lewandowski, entre otros, disfrutando del concierto del boricua.